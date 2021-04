Denuncian más robos de plantas y flores en varias zonas verdes de la ciudad

Santiago. Agentes de la Policía Local de Santiago tuvieron que acudir el domingo por la tarde a la avenida de Vilagarcía, donde un testigo manifiesta que el ocupante de un vehículo, “do que aporta a placa de matrícula, collera unha planta do xardín e que marchara do lugar”. Este no fue el único suceso de estas características, puesto que el viernes, en torno a las 15.00 horas, agentes locales comprobaron cómo en la avenida de Ferrol, “foran subtraídas varias flores e plantas da zona axardinada”. Sobre este episodio, la central de la Policía Local recibió una llamada de una “suposta testemuña, que facilita a matrícula”.

Ante este tipo de situaciones, el Concello comunicó hace una semana que estas conductas incívicas tendrán una respuesta municipal en forma de denuncia ante el juzgado correspondiente por un delito de hurto.