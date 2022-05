Denuncian o abandono e mal estado con maleza en moitos viales urbáns

Santiago. O Grupo Municipal Popular, a través da vicevoceira María Castelao, preguntaralle ao goberno local se ten tomado algunha iniciativa, ou prevé levala a cabo nos vindeiros días, co fin de realizar unha acción coordinada co ADIF que permita a limpeza e roza da maleza nas inmediacións do trazado da vía férrea nos tramos urbanos entre a rúa Clara Campoamor e As Fontiñas.

María Castelao subliña que os treitos viarios que lindan coa vía férrea no seu discorrer en paralelo á avenida de Lugo presentan, na actualidade, un aspecto de descoido e de acumulación de maleza impropios dun ámbito urbano por onde transitan a diarios centos de persoas e de vehículos.

Esta situación afecta a distintas zonas, como a propia rúa Clara Campoamor, na beirarrúa de acceso á intermodal desde a rúa Bernardo Barreiro; no camiño paralelo ata a ponte de Sar, onde existe unha frecuentada bolsa de aparcamento; no acceso á nova área de estacionamento habilitada nos antigos terreos deportivos da Colexiata de Sar; e, sobre todo, na rúa de Brañas de Sar, onde hai un túnel peonil que serve de conexión coa avenida de Lugo. rEDACCIÓN