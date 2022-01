Denuncian que en Grixoa no se cumple una sentencia

VERTEDERO. Asombro e indignación. Es el sentimiento general de los vecinos de la parroquia compostelana de Grixoa ante lo que consideran una “burla”. La comunidad afectada por el vertedero de Miramontes ha vuelto a denunciar públicamente la situación actual en lo que respecta a la circulación de camiones de alto tonelaje por el Camiño do Gandarón, que da acceso al Complejo Medioambiental de Miramontes. Una sentencia firme del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, sin posibilidad de recurso, dado que el Tribunal Supremo, en la fecha 25/11/2021, dictó Providencia de inadmisión del Recurso de Casación presentado por las empresas gestoras, implica la no autorización de la circulación de camiones de tonelaje superior a 5,5 toneladas por esta vía con destino al vertedero, por no contar con el permiso de excepcionalidad. Este permiso fue denegado por el Ayuntamiento en su día en base a la normativa vigente y a las condiciones de seguridad vial. En consecuencia, en la actualidad, señala la comunidad de vecinos, los vehículos de gran tonelaje que transitan por el Camiño do Gandarón carecen de autorización para poder hacerlo, excepto los correspondientes a la empresa Áridos CNC y los vinculados a la explotación minera que fueron autorizados por Decreto de fecha 15 de septiembre de 1992. Los vecino señalan que la Guarcia Civil se persona en ocasiones en la zona, pero que aun así no se está ejecutando la sentencia. ECG