PPDEG. O Parlamento de Galicia analizaba esta semana o Plan Director 2021-2023 Galicia Destino Seguro, que suporá importantes investimentos no conxunto do tecido turístico co obxectivo de recuperar a senda de crecemento do sector antes da pandemia. Na súa intervención, o deputado compostelán Borja Verea denunciou que, fronte á planificación e estratexias que a Xunta de Galicia ten postas en marcha para o sector turístico, "o concello de Santiago, sendo a capital turística de Galicia, non ten nin plan, nin estratexia, nin investimentos específicos". Ademais, advertiu que "o que é máis grave é que Santiago pode perder todo o financiamento adxudicado para o seu plan de modernización turística" como consecuencia da súa "paralización" polos responsables locais. Neste senso é importante lembrar que o Plan de Sostibilidade Turístico de Santiago de Compostela é o principal mecanismo de colaboración entre o Goberno de España, a Xunta de Galicia e o Concello de Santiago no proceso de transformación do sector turístico para avanzar cara un modelo baseado na sustentabilidade e que, no caso de Santiago, está dotado con tres millóns de euros e a execución do mesmo é responsabilidade do Concello de Santiago. Ante esta "falta de xestión" o parlamentario compostelán xa tiña salientado que o concello nin tan sequera tiña en marcha a Oficina Técnica do Plan, e, ademais, que un instrumento tan importante sexa completamente alleo aos axentes turísticos e económicos da cidade volve demostrar esa falta total de transparencia. E non só unha grave falta de xestión senón tamén de rigor con erros de calado na documentación municipal como falar do túnel da Galuresa, que non existe, ou facer desparecer o polígono da Sionlla.