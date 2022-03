Denuncian que su hija padece acoso escolar y el instituto lo niega

La familia de una alumna de 12 años que estudia en el IES Pontepedriña ha denunciado a EL CORREO la lentitud y la falta de transparencia con la que está actuando el centro educativo ante la situación de acoso escolar que padece la niña desde hace meses. La dirección del centro, por su parte, niega esta versión de los hechos y considera que lo ocurrido no puede ser considerado, según los parámetros estipulados por la Xunta, como acoso, sino como un comportamiento inadecuado de algunos alumnos hacia su compañera. Asegura, igualmente, que el IES abrió ya expediente a los estudiantes involucrados en dichos hechos y que fueron sancionados como marca la normativa. A otros finalmente no se les castigó porque no pudo demostrarse que hiciesen algo malo.

La versión de la familia es radicalmente diferente. Señala que el proceso que afecta a la menor comenzó un día, poco después del inicio del curso, en que una profesora preguntó en clase quiénes se habían vacunado contra el covid y quiénes no. La niña en cuestión “pecó de inocente” y fue la única que levantó la mano. A partir de ese momento, algunos compañeros empezaron a hacerle la vida imposible a través de insultos, chanzas y hasta empujones. También sufrió acoso a través de las redes sociales.

El resultado fue que la alumna, una estudiante brillante que está catalogada como de altas capacidades, empezó a fallar en los estudios y también cambió de carácter. Hasta el momento había sido una niña alegre y nada problemática, volviéndose más huraña y miedosa por la complicada situación que vivía en las aulas. En varias ocasiones, afirman, tuvieron que ir a recogerla al instituto tras tener noticia de que había sido objeto de insultos y empujones, y que hay testigos al respecto.

En cuanto a la respuesta dada por el centro, la familia afirma que los responsables están maquillando un claro caso de acoso y señala que lleva un mes sin tener noticia alguna de los pasos dados por el instituto para reconducir la situación.

Este extremo también fue negado por la dirección del IES Pontepedriña, que asegura que un miembro del centro escolar se ha encargado en todo momento de comunicarse con los padres de los alumnos afectados y que están al tanto de todo el proceso, incluidas las sanciones interpuestas.