Denuncian retrasos en la limpieza de las cunetas

En verano es habitual ver más maleza que de costumbre en las cunetas de las diferentes vías de Compostela. Precisamente, a partir del mes de junio se suelen intensificar las tareas en las vías municipales, una labor que corresponde al Ayuntamiento. Con el fin de que se limpie la maleza ahora existente en muchas vías, el grupo municipal del Partido Popular ha solicitado al gobierno socialista que adopte las medidas que sean necesarias para agilizar estos trabajos.

Así, el PP, a través de la concelleira Ana Sabel, ha anunciado que presentará una petición en el próximo pleno ordinario, previsto para el día 24 de este mismo mes. Según la nota en la que comunican su decisión, “ao longo deste ano 2020, téñense demorado máis alá do razoable as tarefas de roza e limpeza viaria que, tradicionalmente, se viñan desenvolvendo desde o mes de xuño, despois do habitual período de crecemento da vexetación, e antes do chegada das habituais chuvias do outono e inverno”.

Según el PP, estos trabajos siguen normalmente un calendario y unas previsiones fijadas con antelación, y consideran que este año no se ha hecho de la misma forma. “Este ano en ningún momento se fixeron públicas”.

Los que mejor conocen el estado de cada carretera son aquellos que pasan por ella cada día. Así, los populares denuncian que existe cierto malestar en las parroquias afectadas, cuyos vecinos están preocupados por esa tardanza en las tareas. “A veciñanza descoñece a data aproximada na que a maquinaria vai actuar na súa contorna”, explican desde el PP.

En este sentido, la concelleira popular en el Ayuntamiento compostelano insistió en que “aínda que os labores de roza se están a desenvolver cun ritmo menos áxil do que sería necesario, estes non van acompañados da limpeza de cunetas e taxeas que aseguren unha axeitada drenaxe da rede viaria”.

De esta manera, Ana Sabel destacó la existencia de un contrato específico dirigido a esta finalidad concreta. Según la edil, en esa disposición se recoge una partida de 400.000 euros anuales que contemplan la posibilidad de actuación simultánea de un mínimo de cuatro equipos para actuar en las cunetas. Teniendo en cuenta esta previsión de gasto, Sabel considera que “debe ser rendibilizado para avanzar coa maior dilixencia neste cometido, antes de que cheguen as chuvias que compliquen aínda máis o déficit de seguridade na rede municipal por esta causa”.

Finalmente, recuerda que la pandemia no puede justificar “un atraso tan evidente destes traballos. O feito de que este ano non se celebren con normalidade as festas nas parroquias, que viñan marcando unha prioridade para este traballos, non poden facer que se relaxe o ritmo duns labores que, non debemos esquecelo, teñen máis de seguridade viaria que de simple mellora estética”.

