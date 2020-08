Denuncian reuniones de más de 30 personas en Santa Marta que incumplen la normativa

Santiago. Los vecinos del barrio de Santa Marta están que trinan. Según informa Onda Cero Compostela los residentes de este barrio compostelanos se quejan por las aglomeraciones que hay en la zona y que suelen superar las treinta personas.

Los afectados aseguran que estas reuniones se producen cada día en una pista situada frente al parque Luis Pasín. Además, los vecinos precisan que la gente que participa en estos encuentros no respeta las medidas sanitarias estipuladas por la Xunta, puesto que no cumplen la distancia de seguridad y la mayoría no utilizan la mascarilla, que es obligatoria en la actualidad.

Los residentes de Santa Marta se sienten muy molestos e indefensos ante esta situación que se reproduce a diario. Por su parte, la alcaldesa en funciones, Mercedes Rosón, confirmó ayer en Onda Cero que “hai un parte con dúas sancións por non levar a mascarilla” en ese barrio de la ciudad.

Asimismo, Rosón aseguró que la Policía Local se pasa por esta zona prácticamente a diario para mantener controlada la situación, y multar así a quien no cumpla con las normas vigentes. redacción