Desalojadas varias estancias del Hospital de Conxo por el incendio en un almacén

Los que ayer tenían una cita en el Hospital de Conxo para realizar una prueba médica o una revisión en torno a las doce del mediodía vieron cómo de repente tenían que abandonar la sala de espera o cómo el médico les indicaba que no entrasen a la consulta.

El humo que salía de un almacén de material afectó a las zonas de consultas externas, radiología y endoscopias, y obligó a desalojar a trabajadores y pacientes de esas zonas del hospital. El fuego, originado en la planta menos 2, no tardó en ser sofocado tras la llegada de los bomberos, que confirmaron que se trató de un incendio de poco tamaño. Sobre las 11.30 horas, fueron los trabajadores del control de seguridad los que detectaron de la presencia de algo de humo a través de las pantallas del sistema de vídeo vigilancia. Posteriormente, procedieron a dar la voz de alarma al 112. A su vez, el personal del Centro Integrado de Atención a las Emergencias de Galicia puso la situación en conocimiento de los Bomberos y de la Agrupación de Protección Civil. También, de cara a garantizar la seguridad en el acceso al edificio, se solicitó la colaboración de la Policía Nacional y Local.

Las dificultades llegaron por la humareda al tratarse de una estancia sin salida al exterior. “O lume non foi gran cousa, pero si xerou unha gran cantidade de fume”, indican desde Bomberos de Santiago. Esto obligó a desalojar áreas del Hospital de Conxo más cercanas a dicho almacén y, a su vez, próximas a la entrada del centro sanitario. En cambio, sí pudo proseguir la actividad habitual en las salas de cirugía, del mismo modo que en las habitaciones de los pacientes que se encuentran ingresados.

Pese a la gran cantidad de humo generada, ninguna de las personas presentes en ese momento resultaron afectadas por inhalación. Aunque sin daños personales, el suceso sí causó bastante revuelo en el hospital, especialmente en el momento del aviso de incendio. “Estaba a punto de entrar en la consulta para una revisión, cuando ya me dijeron que no entrase, porque había un incendio y había que desalojar”, explica un paciente que acudía a una revisión. “Volví a una de las salas de espera y vi que muchos no se había enterado. Así que lo dije un par de veces en voz alta hasta que ya todo el mundo comenzó a levantarse”, comenta. En su caso, aunque no hubo mayores consecuencias, sí reconoce que al salir se notaba la presencia de humo algo denso y que eso le provocó algo de tos en el camino de regreso a su domicilio.

Al igual que este paciente, muchos perdieron su cita del día de ayer. Desde el SERGAS, han comunicado que se avisó a todos los pacientes citados para que se fuesen a sus casas ya que no se retomarían las citas. Así, los afectados recibirán una llamada desde el servicio de admisión para proporcionarles una nueva fecha “cuanto antes”, según indican desde el centro sanitario. Por su parte, el personal del hospital permaneció a la espera de volver a sus puestos o recoger sus pertenencias.

De momento, se desconocen las causas concretas del incendio. En el almacén había material de diferente índole, como focos antiguos, recambios, planchas de aislamiento... Los bomberos, a priori, no se decantan por un cortocircuito al no haber presencia de enchufes cercanos al foco del fuego, pero será la policía científica la que determine lo ocurrido.