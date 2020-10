Desconcierto en el CEIP Casas Novoa después de cambiar el horario lectivo

La situación del colegio Arquitecto Casas Novoa sigue sin ver una resolución cercana al problema para gestionar el comedor. En este centro, donde este servicio no es de gestión municipal sino que está asumido por la Consellería, la falta de colaboradores mantiene a los niños sin poder comer en el colegio. La necesidad de mayor personal para garantizar las mejores condiciones sanitarias está detrás de las carencias que protagoniza este curso.

El problema que se presenta desde ayer, con el comienzo de octubre, es que este mes estaba previsto el cambio a jornada partida, un horario habitual del centro excepto en septiembre y junio. Sin embargo, ante la ausencia de comedor, el colegio ha solicitado a la Xunta continuar con la jornada intensiva. Tanto el ANPA como otras familias alertan de las dificultades que supone este cambio para conciliar, y aseguran que no se les ha consultado. “Desconocemos la respuesta ofrecida por la Consellería de Educación, lo único que sabemos es que ha empezado octubre y se ha continuado con la jornada intensiva”, explica una de las madres afectadas.

Fuentes del ANPA confirman que el centro no ha tenido respuesta oficial de Educación. Este periódico se ha puesto en contacto con la Consellería sin obtener confirmación. En la página web del colegio han publicado una nota informativa en la que comunican su petición a Inspección educativa: “Informamos ao respecto do servizo do comedor escolar neste centro que a día de hoxe segue sen haber colaboradores/as suficientes para que este servicio poida funcionar. Ante esta situación, tendo en conta o protocolo COVID- 19, dende a dirección do centro enviouse un novo escrito á inspección educativa” en relación a la jornada lectiva desde octubre.

La dirección del colegio justifica su petición del cambio de horario con respecto a lo previsto en que, ante la ausencia del servicio de comedor, se puede mantener un horario solo de mañana. Además, añaden, “en caso de haber suficientes colaboradores/as que posibiliten o funcionamento do comedor nunha única quenda, e tendo en conta situación extraordinaria que se está a vivir por causa da pandemia covid-19, fixar de maneira excepcional –ata retomar a normalidade– o horario matinal de xuño e setembro para o resto do curso 2020/2021”.

“O centro baséase en que algunhas familias, non sabemos cantas, dixéronlle á dirección que nas condicións actuais non usarían o comedor. Pero a ANPA nunca lle comunicou tal, e no Consello Escolar do pasado día 21 tampouco a expuxeron”, explica el representante del ANPA, Carlos Fiaño. Añade que el problema de base es la falta de colaboradores, padres y madres, para atender el comedor, y que no se les da ninguna solución a largo plazo. De momento, siguen sin el servicio.