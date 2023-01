Desconvócase a folga en Televés tras se acadar un preacordo

Santiago. Tras o anuncio da folga que tiñan previsto levar os empleados da empresa teconolóxica compostelá Televés, os sindicatos convocantes -UGT e CIG- fixeron público mediante un comunicado que tras iniciar as negociacións “chegouse a un preacordo na mesa negociadora do convenio colectivo de Televés”. Este preacordo supón, polo tanto, a desconvocatoria da xornada de folga prevista para hoxe, aínda que este será sometido á asemblea de traballadores e traballadoras da empresa.

No preacordo prevese unha vixencia para o convenio de 2022 a 2025, e o texto incorpora unha das principais reivindicacións dos sindicatos: a cláusula de revisión salarial para os tres últimos anos (23, 24 e 25) onde “se garantirá o sumatorio destes anos máis un 0,5 %”. Así, os incrementos para cada un dos anos de vixencia do texto serán os seguintes: o 2022 un 4,5 %, para o ano 2023 o incremento será dun 3,5 %, no 2024 un 3 % e, por último, no 2025 un 2,5 %. ECG