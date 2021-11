Desde un ‘volcán’ con plátano hasta pulpo mezclado con queso

Los amantes de la buena gastronomía está de enhorabuena. La décimo tercera edición del Santiago (é) Tapas, en su regreso a la acción, nos trae creaciones para todos los gustos y de todos los colores, desde bocaditos más tradicionales hasta otros creativos, unas grandes innovaciones que llevan nombres realmente curiosos.

En este sentido, destaca entre el total de cincuenta y nueve tapas que componen esta cita gastronómica, por ejemplo, el Volcán Con Plátano De Canarias, que consiste en un bizcocho de chocolate con plátano de las islas y un toque de miel, acompañado de puré de fresca y flameado de ron; la Zumburguesa, denominación que nos lleva directamente al programa Humor Amarillo y cuya elaboración se compone de una hamburguesa en pan artesano con zamburiñas a la plancha con jamón crujiente y queso San Simón, acompañado de salsa tártara; o el Chihuahua, por su semejanza en la presentación a la figura del perro, para este pequeño manjar que lleva carnitas confitadas sobre tosta de maíz con pico de gallo, brotes de cilantro, queso del Cebreiro, crema de aguacate y aire de chiplote.

Además de los citados, dentro de los treinta y ocho locales participantes, se encuentran algunas obras de arte únicas, realizadas para los comensales más atrevidos. De este modo, encontramos el Futomaki de lacón con grelos; la Zamburiña Nikkei, Caqui Asado y Cristal De Castaña (acompañada de ajo, zumo de lima, migas de maíz y cebolla roja); o la Otoño, con un cremoso de patata y castaña, demiglace de ternera, shitake salteadas, limadura de yema curada en licor café, todo colando con crocante de lacón y una tosta.

La presencia de las estructuras geológicas, muy de actualidad, también están presentes en otra tapa, el Volcán de Lacón, que además del citado producto gallego lleva huevo de paspallás, con sala de pimiento rojo, pimentón, almendra y comino, emulsionada con queso curado del Cebreiro.

En este grupo, cabe citar la Krustiburger (de pollo crujiente rellena con queso de Arzúa), por la archiconocida serie televisiva Los Simpson; Lo Que El Ojo No Ve, en referencia al programa de fútbol que hizo popular Canal+, y cuyo contenido, ya que no se puede ver, tampoco relevaremos; o Winter is Coming, cuyo nombre nos lleva a Juego de Tronos, aunque no hay que tener miedo, sólo es un guiso de inspiración medieval.

Como no podía ser de otra manera, las expresiones gallegas tienen cabida en este amplio repertorio y se presentan con Come Neniño, Come (con patata, queso de Arzúa, chorizo, huevo y pan) u Outra Vaca no Millo (Tira de croca de vaca, servida sobre tosta de pan de maíz con salsa bearnesa). Tirando de la tierra, guardado en un Estoxo aparece lacón cocido y desmigado con garrapiñadas de castaña y miel terminado con crema de queso del Cebreiro y rúcula; o la Regueifa, una cantiga improvisada que, a nivel gastronómico, se representa con una fusión gallega-marroquí.

Y así se llega a una de las tapas que más debate genera, la Ensaladilla de Polbo, Gambas e Queixo de Arzúa. Comentan los más forofos de ambos productos que el pulpo estropea el queso y que el queso estropea el pulpo, pero lo cierto es que muchos lugares han adoptado esta mezcla y parece tener mucho éxito.

CAMINANDO ENTRE (É)TAPAS. Con un símil con el Camino de Santiago, los interesados en degustar las elaboraciones del certamen podrán realizar sus particulares itinerarios, siguiendo los últimos kilómetros que realizan los peregrinos a la llegada a la capital gallega. Estos recorridos se dividen en (é)tapas, con paradas en los diferentes establecimientos hosteleros participantes.

La ruta uno es la del Camino Portugués, con un trayecto de 4,6 kilómetros que se inicia en A Volta do Castro. La dos es el itinerario Inglés, arrancando en San Pedro y culminando en Cervantes, con 2,2 kilómetros. La tercera parada nos lleva a la senda Primitiva, con 4.600 metros desde la salida hasta la meta, comenzando en el barrio de San Lázaro. La cuarta alternativa es la del Norte, ligada en este caso al casco histórico, con 2.300 metros entre calles emblemáticas. Y, por último, la quinta opción es la Vía Francesa, la más larga, ya que cuenta con 4,7 kilómetros para unir, pasando por diferentes locales, el Convento de Santa Clara con la Plaza Roja.

Además, como novedad para esta edición se llevará a cabo la Ruta Veggie, con bocaditos más saludables y que encajan en un trayecto que arranca en Santiago del Estero y que llega hasta la Rúa do Hospitaliño.

Por otra parte, paralelamente al desarrollo de esta iniciativa, que arranca hoy y se prolongará hasta el próximo 28 de noviembre, se celebrará el segundo concurso Santiago (é) Cóctel.

Por lo tanto, llega el momento de coger el Tapasporte y comenzar a completar caminos para poder optar a los premios que se entregarán en esta ocasión. Las mejores tapas están esperando por los comensales en los restaurantes adscritos al certamen.