Desequilibrio emocional

Los que nos dedicamos a la investigación histórica y literaria, buscamos por todas partes testimonios escritos que nos ayuden a reconstruir el pasado. Sin rechazar las interpretaciones de los demás, tampoco las aceptamos por las buenas si se percibe que son fruto de gente poco entendida en esas lides... Desde hace unos pocos años, los que tienen el poder intentan borrar las referencias a lo acontecido en España desde los años 40 hasta los 70 del siglo pasado, aunque se trate de hechos incontestables. Quienes intentamos reconstruir la historia, nos sentimos heridos por quienes nos privan una y otra vez de esos datos.

A menudo se trata de reducir al silencio todo lo anterior, para indicar como única vía de entendimiento, lo que al grupo del poder le interesa. Si estudiamos el análisis que se hace desde los partidos que están en los puestos de privilegio, veremos que intentan imponernos su visión, referida a un tiempo en que, a su juicio, no se ha hecho nada bueno. Los embalses, la Seguridad Social, la paga del 18 de julio... tratarán de apropiárselas como aparecidos en tiempos posteriores, los de su mandato; y en general se hace ver que, si había algo bueno, era algo mortecino, a causa de la Dictadura... De ahí que, si entonces bromeábamos con que, tanto el Quijote como el Tenorio los había escrito Franco, ahora se dice que no ha hecho nada bueno...

Si mal no recuerdo, apenas comencé a utilizar los medios, escribí sobre el derecho a la vida, frente a la pena de muerte. Hoy, aunque no se justifique la pena de muerte, desde el poder se aprueban leyes para suprimir legalmente la vida de un feto que, si naciera, nunca sería un gato ni un perro. Lo peor es que intentan convencernos de que eso es así por defender los derechos de la mujer, cuando se priva definitivamente al hijo de la vida que tenía.

Y, por si no bastara con el aborto, y sin tener en cuenta que la pervivencia en la vida no depende fundamentalmente del que la ostenta, se le abre camino al hombre de salud resquebrajada, para terminar con su vida; e incluso se permite a otras personas que le ayuden a hacerlo, ofreciéndole un “servicio” que las leyes presentan como adecuado y útil. Acontece además que, si el acto reprobable que realiza un joven de dieciséis años ocasiona elevados gastos a quien lo sufre, se les piden responsabilidades a sus padres. Sucede así porque, al traerlo al mundo, deberían haberle dado la educación adecuada para ser un miembro honesto de la sociedad en la que vive. Sin embargo, si un mozo o una moza de esa edad quiere dejar de ser mozo para ser moza o viceversa, pueden hacerlo, sin más, prescindiendo de sus padres... El poder actual está suplantando a los padres, tomando las riendas que les pertenecerían a ellos.

Ante esos “desequilibrios emocionales” que chirrían, mi mente no puede menos que rechazarlos, porque, a pesar de haber nacido en tiempos de dictadura, me han enseñado a pensar con la cabeza y no con los pies. Y, según el análisis de las cosas que he aprendido en el colegio donde he estudiado el bachillerato, lo peor que uno puede soportar es la falta de luz en los que tienen el poder en sus manos, y que intentan convencernos de que lo suyo es lo mejor.