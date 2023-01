A la luz de los acontecimientos, el regidor compostelano, Xosé Sánchez Bugallo, emitió ayer un comunicado en respuesta a las declaraciones de Caballero negando rotundamente el suministro de ayudas por parte de la Xunta a Lavacolla y considerando sus acusaciones fruto de la “obsesión aeroportuaria” de su homólogo vigués.

“O alcalde de Vigo ven falando recurrentemente do tema, e sempre atribuíndo o éxito do aeroporto ao apoio da Xunta de Galicia”, señaló Bugallo, aseverando que “o apoio en 2022 foi cero, cero, cero, igual que no ano 2021, 2020, 2019, 2018... porque hai practicamente unha década que a Xunta non aporta nin un só céntimo para o aeroporto de Santiago, ao revés do que sucede en Vigo ou Coruña que, sobre todo no caso de Vigo, recibe un apoio millonario”, aseguró el alcalde de la capital gallega.

Quiso también Bugallo poner énfasis en que “no caso de Santiago, a unica institución pública que está a prestar apoio económico para a captacion de liñas e aeroliñas no aeroporto é o seu Concello, a través da empresa municipal Encorsa. Así o vimos a facer dende o ano 2004 e realmente estamos moi satisfeitos do resultado”, subrayó el alcalde, para luego aportar algunas cifras: “Un 62% de cota de mercado en canto a viaxeiros no 2022, un 85’5% en cota de mercado no transporte de mercadorías... Onde, por certo ningún concello intervén e, polo tanto, sen ningún apoio externo o propio mercado levou a que o 85’5% se concentre en Santiago e o 14’5 se reparta entre os outros dous aeroportos”.

Para acabar, el primer edil quiso enviar unas palabras a Caballero: “Eu o que me atrevería a recomendarlle ao meu colega de Vigo é que esta obsesion aeroportuaria a matice un pouco. E hai outro tema que a min tamén me preocupa, que é que vai pasar co tema portuario. En Galicia temos unha situación complexa, temos magníficos portos, pero con dificultades todos eles. Os problemas de accesibilidade ferroviaria son un deles e, hoxe, o que estamos a ver é que Leixoes está nunha expansion enorme e sería moi duro e moi dramático que dentro de 3 ou 4 anos vivamos en materia portuaria o mesmo que está a pasar agora mesmo en materia aeroportuaria. Aí o problema non vai ser o porto de Santiago, que, desgrazadamente, para nós o porto de Santiago terá que ser Coruña ou terá que ser Vilagarcía; aí o problema vai ser que Leixoes pode acabar con gran parte da cota de mercado que hoxe ostenta Galicia”.