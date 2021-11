Despertar para la vida

AUNQUE EN ESTA VIDA nos acosan múltiples enfermedades, de suerte que en ocasiones no resplandece apenas la esperanza, sin embargo, nos aferramos a la vida terrena, hasta el punto de querer continuar para siempre en esa situación. Puede que eso sea consecuencia del escaso deseo de la vida en el más allá, o bien porque no nos han transmitido suficientemente esa esperanza, o porque nuestro modo de vida no ofrece garantías para heredar la vida eterna.

La 1ª lectura de la Misa de esta tarde y de mañana, tomada del libro de Daniel, alude a unos tiempos difíciles, en los que intervendrá el arcángel San Miguel, para llevar a cabo la salvación del pueblo creyente, la de todos los inscritos en el libro de la vida. Serán una gran cantidad los aprisionados por la muerte que resuciten: unos para gloria eterna, y otros para ignominia perpetua. Destaca el porvenir de los sabios: resplandecerán como estrellas, para toda la eternidad.

El Evangelio de San Marcos alude a la venida gloriosa de Cristo, al final de los tiempos. Cuando todos los elementos terrenos se tambaleen, podrá verse al Hijo del Hombre sobre las nubes, con gran poder y majestad. Él enviará a sus ángeles para reunir a sus elegidos, de los cuatro puntos cardinales. Aunque nadie sabe cuándo sucederá, al ver todo lo que está aconteciendo podrá comprenderse que él -el Señor- está cerca.

La Carta a los Hebreos contrapone el sacerdocio mosaico o levítico al de Jesucristo. Mientras que los sacerdotes de la Antigua Ley ofrecían a menudo sacrificios, buscando el perdón de los pecados, Jesucristo ofreció el sacrificio de su cuerpo de una vez para siempre, llevando a la perfección a los consagrados a él. De ese modo puede sentarse a la derecha del Padre, en espera de que sus enemigos sean como el escabel de sus pies.