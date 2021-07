Despliegue especial antibotellones para blindar las fiestas del Apóstol

Varios factores se juntan este fin de semana para que las autoridades municipales y las fuerzas de seguridad estén particularmente alerta ante posibles aglomeraciones. Las altas temperaturas anunciadas para todo el fin de semana, la cercanía con el comienzo de las fiestas del Apóstol y el hecho de que este sea el último fin de semana sin exigencia de prueba antiCOVID para entrar a los locales de ocio nocturno son las tres circunstancias que llevan al Concello a reforzar la vigilancia de las diferentes zonas.

La mayor preocupación es que tengan lugar botellones masivos como el detectado el pasado fin de semana en el concello de Ponteceso, con el riesgo que conlleva en materia sanitaria. Con el fin de evitarlo y siguiendo el parámetro fijado por la Xunta de Galicia, dos de los lugares habituales de reunión para muchos jóvenes permanecen cerrados todas las noches. Son tanto el parque de la Alameda como el de la Constitución, este último próximo a la discoteca Ruta, en cuyo exterior se produjo una gran aglomeración durante el día de reapertura extendida del ocio nocturno hace un par de semanas. Desde el ayuntamiento se había comunicado, tras la petición realizada por el conselleiro de Sanidade a los distintos concellos, que en Compostela no sería viable proceder al cierre de todos los parques y jardines ante la gran cantidad de zonas verdes existentes.

Tal y como reconoció ayer a este periódico el concelleiro de Seguridade, Gonzalo Muíños, preocupa especialmente que a partir de este fin de semana aumenten los intentos de botellones en diferentes zonas de la ciudad, algo que hasta la fecha no ha supuesto grandes problemas. “De momento no estamos teniendo problemas relacionados con botellones ya que o no ha habido o se han detectado pronto y disuadido”, explicaba el concelleiro. En este sentido, la alerta va más enfocada a pequeñas concentraciones de personas tanto en la calle como en viviendas que a macrobotellones. Asimismo, se ha reforzada la presencia de patrullas en las inmediaciones de las terrazas de los locales. Durante la noche del jueves al viernes dos furgones de la Policía Local tuvieron que acudir a un establecimiento por ruidos en su terraza, en Ramón Cabanillas.

PETICIÓN DE PRUDENCIA ANTE LA SUBIDA DE CASOS. Quien también se ha pronunciado sobre este asunto en las últimas horas es el alcalde de la ciudad, Xosé Sánchez Bugallo. En la rueda de prensa ofrecida ayer por la mañana en el Pazo de Raxoi confirmó que no se están produciendo grandes altercados y que la cifra de fiestas en pisos -tan solo 3 el pasado fin de semana- es muy inferior a la de otros periodos. Pese a todo, indicó que los casos positivos de COVID están subiendo también en la capital gallega, aunque lo hacen a menor ritmo que en el resto de la comunidad autónoma y de España.

“De momento non está habendo grandes problemas con respecto a botellóns e as festas en pisos non ofrecen datos esaxerados, pero os datos de contaxios en Santiago están subindo. Actualmente están lixeiramente por debaixo dos 100 casos por cada 100.000 habitantes, o cal nos sitúa nun nivel intermedio de incidencia”, explicó el alcalde, quien realizó un llamamiento a la “prudencia e responsabilidade. Hai que facer o posible por chegar ben ás festas do Apóstolo e ás vacacións”, insistió ayer.

CASI MIL CONTAGIOS EN EL ÁREA SANITARIA. La tendencia en el área sanitaria compostelana es creciente pero menos preocupante que en otras áreas. En este momento, la incidencia en Santiago y Barbanza sitúa a la zona como la segunda menos afectada de Galicia, solo por delante de Ferrol. El número de casos activos es de 976, 119 más que 24 horas antes. Las cifras no son excesivamente elevadas, pero sí preocupa el rápido crecimiento frente al centenar de casos activos registrado el mes pasado. Llama particularmente la atención el alto número de casos detectados por PCR en las últimas 24 horas, 178. La presión hospitalaria continúa relajada, sin ningún paciente hospitalizado en críticos y con tan solo 7 ingresados en hospitalización regular, todos ellos se encuentran en el Hospital Clínico de Santiago.