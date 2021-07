O día primeiro de xullo será recordado en Galicia polo retorno de mozos e mozas afectados polo macrobrote de COVID de Mallorca, moitos deles positivos, e polo importante incremento de contaxios, especialmente de persoas novas, que constituíu un punto de inflexión na desescalada programada polas autoridades. Esta situación está provocando mesmo a criminalización da xuventude e unha reflexión de cara a actitudes futuras na loita contra a pandemia, e aínda así, este mesmo xoves pola noite a policía de Compostela viuse obrigada a actuar na rúa Pérez Costanti fronte as portas dun local de ocio nocturno nas que se apelotonaban centos de rapaces e rapazas sen gardar as oportunas medidas de seguridade para protrexerse fronte o coronavirus. A preparación previa parece que non foi suficiente e finalmente impúxose o instinto da multitude. Ante a preocupante situación, media ducia de coches do Corpo Nacional de Policía e da Policía Local de Santiago, coas súas correspondentes dotacións, acodiron para tratar de poñer orden. Os mozos, que se queixaron pola “mala organización” e que mesmo (algúns) increparon aos axentes, foron desaloxados pouco antes das doce. Os responsables do local, que prevía abrir ás 23 horas, finalmente decidiron mantelo pechado. En declaracións a EL CORREO, o xerente asegurou que o protocolo de acceso era “correcto” e que foi a xuventude a que “non se soubo comportar”, polo que decidiu non abrir a discoteca esta noite. Tamén prestou declaración ante os axentes da Policía Local que se desprazaron ata este punto da capital galega.