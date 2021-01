“Desproporcionadas e improvisadas”: indignación de la hostelería compostelana por las medidas

Santiago. Las nuevas medidas que afectan a la hostelería de Santiago, Ames y Teo impiden el consumo en el interior de los locales y reducen la actividad a las terrazas, limitadas en horario hasta las seis de la tarde. Estas, además, ven reducido su aforo. Según la asociación Hostelería Compostela, “os hostaleiros composteláns somos os maximamente afectados polas decisións do Goberno galego e non temos ningún tipo de compensación”. Así, consideran “absolutamente desproporcionadas estas medidas, cando a incidencia acumulada en Santiago coincide coa media española e cando só se toman contra a hostalaría, mentres que no resto de sectores a mobilidade segue sendo a mesma”. Las nuevas restricciones llegan después de las fiestas navideñas, por lo que el colectivo incide en que el incremento de casos positivos no es responsabilidad del sector. “No pasado decembro os bares e restaurantes non acolleron nin festas nin ceas de empresas e sufriron unha diminución dos ingresos dun 80 % con respecto ao mesmo mes do ano anterior”, explican. En este sentido, hace alusión a las palabras del conselleiro de Sanidade sobre la celebración de fiestas privadas en ámbitos en los que no se controlan las medidas de seguridad necesarias por la pandemia.

La inmediatez en la entrada de vigor de las medidas es otro de los caballos de batalla de los hosteleros desde que comenzaron las restricciones para su sector. Por ello, denuncian “unha vez máis a improvisación do Goberno galego na posta en marcha destas medidas, das cales non saben nin cando entran en vigor, sen dar marxe de adaptación a elas, co prexuízo que iso supón para os negocios hostaleiros”.

La situación que se vivirá es similar a la vivida a mediados de octubre. En ese momento, los establecimientos denunciaron la inviabilidad de salir adelante solo con las terrazas, especialmente por el clima. ECG