Destacan o gran éxito de Compostela na xestión e recollida dos residuos

Santiago. O sistema de recollida da materia orgánica que se está a expandir por toda a cidade a través da instalación do quinto contedor non deixa de cultivar recoñecementos. Logo dunha reunión entre os representantes da Cámara Municipal de Viana do Castelo, a concelleira de Medio Ambiente, Mila Castro, e persoal técnico do departamento que xestiona para analizar o funcionamento do sistema con interese en poder mellorar o seu servizo; os grupos técnicos puideron comprobar de primeira man o funcionamento dos colectores coa tarxeta magnética que permite levar un control máis rigoroso do uso destes contedores. A concelleira responsable, Mila Castro, destacou que a campaña Ti tes a chave! está a obter unha boa aceptación entre a veciñanza que está involucrada coa reciclaxe. A súa homónima da cidade portuguesa, Carlota Borges, recalcou que a capital de Galicia é “sempre unha boa referencia sobre o que respecta á xestión e recollida dos residuos”. ecg