Destrozan la casa de Chus Iglesias y se llevan los recuerdos de su hija fallecida

··· “ESTO ES PARA LA GENTUZA QUE HA ENTRADO EN MI CASA.

ESPERO DE VERDAD QUE LO QUE OS HABÉIS LLEVADO OS PUEDA QUITAR DE UN APURO. LO ÚNICO QUE OS PIDO ES LO QUE ESTABA EN EL JOYERO PEQUEÑITO DE METAL, POR FAVOR, ES DE MI HIJA PATRICIA, COMO ME IMAGINO QUE NOS CONOCÉIS, POR FAVOR, SABÉIS QUE ELLA NO ESTÁ, QUE NO VOLVERÁ. SÓLO ESO, TODO EL RESTO NO ME IMPORTA, TODO SE PUEDE COMPRAR, REEMPLAZAR, PERO LO DE PATRICIA NO. METERLAS EN EL BUZÓN, DEJARLAS EN LA PUERTA, ME ES IGUAL, PERO ¡¡COÑO, DEVOLVERNOS NUESTROS RECUERDOS!”, subió Chus Iglesias a la red social tras el robo.