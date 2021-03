Día Internacional da Narración Oral: actuación de Pablo Díaz en Vite

AXENDA. O artista Pablo Díaz actuará hoxe no CSC de Vite José de Saramago dentro da programación do Festival Atlántica para festexar o Día Internacional da Narración Oral. O espectáculo, titulado Contando números, cantando cores, está concibido para público familiar e comezará ás 19 horas. A entrada é gratuíta pero para asistir cómpre inscribirse previamente no teléfono 981 542 490. Ao longo da súa traxectoria profesional, Pablo Díaz decatouse do importante que é para os cativos tratar e reflexionar sobre a igualdade de oportunidades entre nenos e nenas, maiores e pequenos, equidade, e, sobre todo, respecto ás persoas que desde o principio das nosas vidas debemos valorar. Para lograr este obxectivo, o artista utilizará contos, algúns deles con música, para rematar cun pequeno concerto con cancións que versen sobre esta temática. REDAC.