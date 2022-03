Día Mundial del Síndrome de Down: la importancia de la inclusión en la sociedad

Santiago celebró ayer por todo lo alto el Día Mundial del Síndrome de Down. Tras dos años de parón por la crisis sanitaria del covid, la Federación Down Galicia retomó los actos presenciales para conmemorar el Día Mundial del Síndrome de Down. Naciones Unidas aprobó en noviembre de 2011 la declaración de 21 de marzo como Día Mundial del Síndrome de Down.

Se establece esta fecha (21/03), como un símbolo, en referencia a la triplicación (trisomía) del cromosoma 21 que se traduce en la condición genética del síndrome de Down. La importancia de seguir haciendo estas galas sigue siendo capital, así como la de seguir reivindicando que las personas con discapacidad intelectual (Síndrome de Down y otras) merecen el mismo respeto y lugar que cualquier otra persona. Porque es lo que son: personas.

Con la lectura del Manifiesto del Colectivo Down por el Día Mundial, se alzó la voz para dejar claro que las personas con síndrome de Down quieren “aprender y participar en las mismas aulas” que sus compañeros y compañeras, vivir en una “sociedad justa, basada en el respeto a la diversidad y en la inclusión de todas y todos” y “ser personas autónomas e independientes”, entre otras reivindicaciones.

Las personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales volvieron a ser las protagonistas imprescindibles de un acto al que asistieron el alcalde de Santiago, Xosé A. Sánchez Bugallo, y el director xeral de maiores e persoas con discapacidade, Fernando González Abeijón, entre otras autoridades de varios ámbitos.

El presidente de la Fundación Down Compostela empleó su discurso para dar las gracias “a todos esos empresarios y empresarias que creyeron en las posibilidades de las personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual para incorporarse al mercado laboral” y también “hacer extensivo este agradecimiento a las administraciones que atendieron muchas de nuestras reivindicaciones”. El presidente de la Fundación no quiso finalizar sin acordarse de las personas usuarias de la entidad, de quien dijo que sin su fuerza, sus ilusiones y sus ganas de cambiar el mundo para hacerlo mejor y más humano “hoy no estaríamos aquí” y cerró su discurso indicando la importancia del asociacionismo, porque “una persona hace la diferencia, pero muchas personas hacen el cambio”.

Tras estas palabras, Delmiro Prieto, presidente de la Federación Down Galicia, aprovechó para continuar reivindicando la importancia de una educación inclusiva, “la única educación posible, donde no se segregue a nadie por el hecho de tener una discapacidad”. Para finalizar su intervención, el presidente de la Federación destacó la importancia de “llevar a cabo lo antes posible actuaciones que aborden las necesidades de las personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales durante la etapa del envejecimiento”.

PREMIOS. Durante el acto, se llevó a cabo la entrega de los IX Premios Down Compostela, que tienen por objeto reconocer la labor a favor de la promoción de la autonomía e igualdad de las personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales, realizado tanto por instituciones y entidades como por personas particulares. La entrega de estos galardones, que ya habían sido notificados en el año 2020, quedó suspendida hasta el momento actual a causa de la pandemia.

En esta ocasión la Fundación Down Compostela acordó reconocer el trabajo que vienen realizando la doctora María José Fernández Seara, el artista Xurxo Martiño y la empresa Emetel, concediéndoles los galardones de esta edición por su implicación en la mejora de la salud de las personas con dicho síndrome y otras discapacidades.