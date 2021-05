Día negro para el Refugio: encuentran doce cachorros con menos de quince días

“Hoxe está a ser un día especialmente malo para nós. Chegaron en total doce animais menores dun mes (ademais dun gato adulto), polo que houbo que xestionar as acollidas de todos eles”, escribían este lunes en la cuenta de Facebook del Refugio de Animales. Desde la instalación de Bando mostraban su enfado por esta situación que se repite más a menudo de lo que les gustaría, y que está tipificada como delito. “Estamos realmente cansados e fartos de tanto abandono, de tanta maldade e de tanta cara dura... Hai días especialmente duros, e hoxe é un deles. O abandono e a falta de empatía animal segue a ser un problema moi neste país e parece que non avanzamos nadiña”, contaban.

Añaden que han tenido que buscar casas de acogida para estos pequeños de forma urgente y se muestran muy agradecidos a estas familias. “Os cachorros de can son sete e foron recollidos dentro dunha caixa en Angrois (Santiago). Teñen xa os ollos abertos, así que estarán sobre os quince días, pero precisan varias semanas máis de biberón. En principio, xa están solucionadas as súa acollidas e marcharán todos eles con familias que se encarguen de proporcionarlle o trato individualizado que precisan ó ser tan pequenos. Estas familias van sacrificar o seu tempo durante varias semanas, así que estamos moi agradecidos”, indican desde el Refugio.

Asimismo, recuerdan la importancia de esterilizar a los animales y piden responsabilidad. “Todo porque algún desalmado e irresponsable decidiu non esterilizar á súa cadela e quitarlle os seus pequenos de maneira cruel, cando aínda non estaban listos para poder sobrevivir eles sós. Nós non somos un punto limpo, non nos podemos encargar de arreglar todos as desfeitas nas que se mete a xente soíña por non coidar os seus animais como debería e actuar de xeito responsable”, añaden. También les llegaron cuatro gatitos de un mes aproximadamente desde Quintáns (Brión).