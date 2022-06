Diez citas imprescindibles en ‘O Son’

Los festivales de música han ido ganando franjas horarias y ampliando escenarios por lo que cada vez resulta más complejo poder decidir, para los más indecisos, para los que no conocen a buena parte de los grupos o para los más avezados expertos, que quieren estar en todas partes sin tener el don de la ubicuidad, qué artistas son imprescindibles en cada cita. Al margen de gustos, estilos, cabezas de cartel y horarios, aquí hay una selección de diez actuaciones en O Son do Camiño que pueden hacer las delicias de neófitos y festivaleros de pro.

1- Liam Gallagher: Junto a su hermano Noel lideró Oasis, una de las grandes bandas británicas del final del siglo pasado y comienzos del actual. Beady Eye, o lo que es lo mismo Oasis sin Noel, fue la continuación antes de emprender una interesante carrera en solitario, cuyo último disco, ‘C’mon you know’, publicado a finales de mayo, ya se aupó a lo más alto de las listas inglesas. Quienes le vieron en un mítico concierto con Oasis en Las Ventas en 1995, en el que se mostró impertérrito ante la lluvia de objetos que caían sobre el escenario, le guardan admiración eterna.

2- The Chemical Brothers: La pareja artística formada por Tom Rowlands y Ed Simons ya pasó por el Multiusos Fontes do Sar en 2016 y es una garantía a la hora de hacer bailar al personal. Adalides del impacto de la música electrónica a mediados de los años 90, su capacidad para sacarse melodías incendiarias de la chistera es inagotable. Escuchar ‘Hey boy hey girl’, ‘Block rockin’ beats’ o ‘Galvanize’ siempre es un lujo.

3- Jason Derulo: Si ninguno de los participantes en O Son do Camiño puede discutir con Liam Gallagher y The Chemical Brothers en cuanto a éxitos en las listas del Reino Unido, todas las discografías presentes en Santiago palidecen ante las ventas conseguidas por este cantante estadounidense, uno de los grandes dominadores de las listas en la década pasada. Poder escuchar en directo ‘Talk dirty, ’‘Trumpets’, ‘Wiggle’ o ‘Savage love’ es una apuesta segura.

4- Editors: Su aclamado debut, ‘The back room’, les situó como una de las bandas más interesantes del rock alternativo británico del inicio de siglo. Han sabido mantener el nivel desde entonces sin perder ese sonido oscuro y crudo. Su directo es un valor añadido. Seguramente habrá ocasión de escuchar sus nuevas canciones, como ‘Heart attack’ y ‘Karma climb’, anticipos de los que será su próximo álbum, ‘EBM’, que se publicará en septiembre.

5- Foals: Casi en paralelo a Editors ha desarrollado su carrera la banda británica liderada por Yannis Philippakis, asidua de todos los grandes festivales. Los oídos más inquietos no dudaron en cruzar la frontera portuguesa y acudir en 2018 a verles en Paredes de Coura, cita esencial para seguir de cerca los sonidos actuales y los que vendrán. Su rock vigoroso, no exento de himnos para grandes masas y temas bailables, también tiene momentos más dramáticos que les emparentan con Radiohead. Llegan, como Editors, con disco nuevo, ‘Life is yours’, del que ya ha habido varias avanzadillas, que se publica este viernes, aunque también sonarán clásicos de su repertorio como su peculiar ‘Spanish Sahara’.

6- C Tangana: Es, junto a Rosalía, la irrupción más destacada de un artista español en los últimos años. Su capacidad para generar melodías y fusionar estilos ha derribado barreras y se ha hecho un habitual en colaboraciones con músicos del más variado pelaje, de Toquinho a los Gipsy Kings pasando por Andrés Calamaro, Jorge Drexler o Nathy Peluso, también presente en O Son do Camiño. ‘El madrileño’, su último LP, no solo fue el disco más vendido en España en 2021, también uno de los mejor valorados por la crítica.

7- Rigoberta Bandini: Polémicas eurovisivas al margen, la cantante bacelonesa representa una de las apuestas más interesantes del mercado español desde hace un par de años pese a no haber publicado aún ningún álbum. Lo suyo son los singles. En 2020 despuntó con ‘In Spain we call it soledad’. El año pasado firmó dos de las canciones de la temporada: la juguetona ‘Perra’ y la irresistible ‘A ver qué pasa’, que contó con el impulso de ser la sintonía del anuncio de una marca cerveccera. A ellas unió el tema ‘Ay mamá’, que se mantuvo hasta el final en la terna para representar a España en Eurovisión.

8- Killer BarbYs: El retorno de la banda liderada por la infatigable y polifacética Silvia Superstar se vio interrumpido por la pandemia: el 13 de marzo de 2020 se programó la salida de ‘Vive le punk’, su primer disco después de un parón de 17 años sin publicar nuevo material en estudio, y al día siguiente se decretó el estado de alarma. Tuvieron que cancelar las presentaciones previstas y aparcar su vuelta a los escenarios, por lo que su actuación en el Monte do Gozo es una ocasión perfecta para recuperar sus viejos temas y escuchar las nuevas canciones, la mayoría de ellas en español.

9- Wöyza & The Galician Messengers: La localidad pontevedresa de Moaña estará muy bien representada en el festival. Además de Budiño, el gaitero y flautista reconvertido a cantante, al escenario de O Son do Camiño se subirá esta intérprete dotada con una deliciosa voz de registros negroides que ha sabido integrar el soul con los ritmos urbanos y los temas propios con piezas tradicionales para construir una interesante propuesta en la que ahora está acompañada por una nueva banda.

10-Sen Senra: También el cancionero del cantante y multiinstrumentista de Forcarei, afincado ahora en Madrid, está impregnado de r&b hip hop, sin olvidar sus inicios en una onda más psicodélica o el autotune. Sus discos le han granjeado una merecida reputación y forma parte de un ramillete de artistas gallegos, como Baiuca o Blanco Palamera, que, con pocos medios y mucha imaginación, ha conseguido crear un universo sonoro propio en el que ha conseguido introducir a C Tangana, que colaboró con él en ‘Qué facilidad’. Su reválida llegó a comienzos de año, metiendo en el WiZink Center madrileño a 8.000 fanss, que no dejaron de cantar ‘Perfecto’ o ‘Ya no te hago falta’.