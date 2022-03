Diez días dentro de un búnker con la esperanza de un nuevo amanecer

Esta es la historia de una familia que nunca quiso salir de Ucrania pero se vio obligada a ello. Sus integrantes estuvieron diez días en un búnker sin saber si estarían vivos al día siguiente, con la esperanza de un nuevo amanecer que no fuera bajo tierra. Dejaron su país porque la situación era límite. Tomaron la decisión cuando los rusos empezaron a bombardear hospitales y tenían que recoger bebés para meterlos en el búnker hasta que el ataque pasara.

Hablamos de Lidiya, abuela de tres nietos, los cuales vinieron con ella, y sus dos hijas Svitlana y Elena. Asimismo, su prima Svitlana también se encuentra con ellas junto a un hijo y una hija. En total, estamos hablando de cinco menores de una misma familia que se encuentran en la hospedería del Seminario Mayor, en la capital gallega, de forma provisional. La localidad natal de esta familia es Járkov, aunque una prima, Svitlana, proviene de Kiev. Járkov es la segunda ciudad más grande de Ucrania y ha sido duramente castigada por los bombardeos del ejército ruso. Todas estas mujeres dejaron a sus seres queridos atrás: maridos, hermanas mayores como es el caso de Lidiya (la abuela de la familia). También la prima de esta familia cuenta que tuvo que irse de Ucrania sin su madre porque “no pudo cruzar la frontera, ya que había soldados rusos por todos lados”.

Estas ucranianas con caras de tristeza cuentan cómo tuvieron que dejar atrás a sus seres queridos; maridos, primos y un largo etcétera.

Los maridos de estas mujeres continúan en Ucrania pero no son soldados. Explican que el motivo se debe a que hay muchos voluntarios para defender su patria. Por tanto, los hombres de este linaje sencillamente trabajan en sus cometidos diarios como pueden y cuando la guerra se lo permite.

No saber. Estas mujeres desconocen si sus casas siguen en pie. Lo único que pueden asegurar es que hace unos días no habían sido bombardeadas, aunque ahora no puedan responder con total certeza.

Estas refugiadas cuentan que “empezaron a bombardear hospitales y colegios, los soldados rusos disparaban a los niños en los hospitales, a las embarazadas”. La crueldad humana no tiene límite y ya no saben cuándo terminará esta pesadilla en la que se ha convertido sus vidas. Explican que ellas estuvieron tanto tiempo en su país porque pensaban que la guerra iba a terminar pronto, pero se equivocaban. Ahora sencillamente no saben qué esperar ni qué decir. “Pedimos y rezamos todos los días para que la guerra termine”, señalan.

Esta familia lo tiene más que claro: en cuanto la situación mejore y termine esta atrocidad volverán de inmediato a Ucrania. Desean con toda su alma volver a ser la familia que eran, volver a lo que conocían y a sus raíces, aunque eso conlleve crearlas de nuevo.

Lo peor. Gracias a Artur, el joven refugiado ucraniano que sabe inglés, esta periodista es capaz de llevar a cabo su trabajo. La escena parece como la del conocido juego del teléfono escacharrado. La periodista habla en inglés, el joven ucraniano traduce del inglés al ucraniano y ellas responden en ucraniano y se produce el proceso inverso.

Esta explicación es necesaria para entender lo que ocurre a continuación. Pregunta: ¿qué es lo peor que han visto durante la guerra? Seguidamente Artur traduce y las mujeres responden. No se entiende absolutamente nada de lo que están contando, pero sus ojos transmiten un dolor inmenso, una frustración indescriptible y una pena que inunda el ambiente.

Mientras siguen hablando, Artur las interrumpe y pregunta en inglés: “¿Estas segura de que quieres escuchar esto?”. Mi respuesta es más que contundente. Como consecuencia el joven refugiado empieza a traducir: “Hemos visto bebés sin piernas, sin brazos. Han disparado en la zona de maternidad de los hospitales, en colegios con niños dentro”. En esta ocasión Artur añade que “no te puedes imaginar lo que se vive allí”.

En un instante se me eriza la piel, cojo aire e intento hacer la siguiente pregunta sin que me tiemble la voz. Creo que lo conseguí, sin embargo tengo la misma certeza que estas mujeres cuando hablan de si sus casas siguen en pie. Estas ucranianas llevan la misma ropa todos los días y me dicen que “tenemos todo lo que necesitamos”. Supongo que no es agradable sentir que te han arrebatado todo y te encuentras en un lugar donde no entiendes ni el idioma del país que te acoge.

Desde Santiago. Los refugiados ucranianos siguen muy de cerca cada paso que se da en su país y declaran a EL CORREO que “en las noticias todos los días vemos como Rusia viola todas las prohibiciones y acuerdos internacionales, el bombardeo de ciudades continúa”. Además, “muchas ciudades están completamente destruidas, la gente está tratando de sobrevivir en búnkeres sin agua, ni comida, ni electricidad, ni medicinas, ni calefacción. Están tratando de evacuar, pero el ejército ruso siempre interrumpe la evacuación con bombardeos”.

Sin embargo, cuentan que “el ejército ruso realmente ha dejado de avanzar, les falta motivación, comida, equipo, pero tienen suficientes misiles para destruir casas de civiles. No todo es tan bueno como queríamos que fuera, y Ucrania realmente necesita nuestra ayuda, en todos los sentidos”.

Si hablamos de las negociaciones que se han anunciado, declaran que “no muchos creen en su resultado, porque Rusia viola constantemente las condiciones que se aceptaron en las negociaciones, pero creemos que deben continuar, porque esta es nuestra oportunidad de llegar a un compromiso y detener el fuego en el menor tiempo posible”, señalan.