Diferentes actividades poñen en valor no Gaiás o papel da muller na cultura urbana de Galicia

XÉNERO. A Cidade da Cultura acolle esta fin de semana o encontro Mulleres e Cultura Urbana, un evento impulsado por 7H Cooperativa Cultural co apoio do Fondo de Proxectos Culturais Xacobeo 21-22 que procura fomentar o intercambio de experiencias, a creatividade colectiva e o espírito crítico na abordaxe das desigualdades de xénero no sector. Esta segunda edición do encontro busca consolidar a iniciativa e convertela en referente iberoamericano na promoción da cultura urbana como patrimonio cultural contemporáneo desde unha perspectiva innovadora e feminista.

Mulleres e Cultura Urbana propón en 2021 dúas xornadas de análise, exhibición e creación artística colectiva en clave de xénero arredor da cultura urbana galega. O programa de actividades, dirixido tanto a profesionais do sector como a público mozo e familiar, combina propostas de experimentación creativa nos eidos do graffiti, a música, o baile e o deporte co diálogo, a reflexión e o intercambio de experiencias. A primeira xornada, o venres, destinouse á análise colectiva das boas prácticas na organización de festivais e eventos no sector da cultura urbana. Abordáronse cuestións vencelladas á igualdade de oportunidades e de remuneración, á propiedade intelectual e á liberdade de creación, co obxectivo de tecer un encontro propositivo, catalizador da reflexión e estímulo do pensamento transformador e colaborativo.

As actividades continaron onte no Xardín do Teatro coa Delas Jam, un encontro de experimentación con spray destinado a xerar un espazo lúdico e seguro para a creación de artistas. Os espazos aberto do Gaiás transformarase nunha pequena galería de arte ao aire libre a través da instalación efémera de superficies de papel de celofán entre as árbores, sobre as que artistas e escritoras do graffiti crearon as súas pezas. Carola Bagnato (Mar del Plata, 1990), Ira (Compostela, 1987), Killa Ek (Quito, 1991), Malicia (Barcelona, 1984), Sax (Vigo, 1980), Sphiza (Porto, 1987). ecg