Dios continúa llamando

El hombrde hoy, inmerso en las ocupaciones del tiempo en que vive, va elaborando proyectos para su vida, intentando progresar cada vez más y lograr más avances para mantenerse en pie y ver nuevas posibilidades para el tiempo de su estancia en la tierra. Al rodearse de bienes que consigue adquirir y de personas que le pueden ayudar, no es fácil que acuda a Dios, a no ser que en su familia le hayan orientado adecuadamente para dirigirse a Él. Sin embargo, Dios está ahí, aunque la persona humana se olvide de Él o incluso prescinda de Él.

La lectura del libro de Jonás, de esta tarde y mañana, abre las enseñanzas de este “Domingo de la Palabra de Dios”, con la llamada de Dios al profeta. Este, en un principio, se vuelve recalcitrante, por miedo a que el Señor se arrepienta del castigo que anuncie. y después los vecinos le pidan cuentas a él, al ver que no se había cumplido la profecía. Sin embargo, al fin Jonás va a Nínive y anuncia la palabra de Dios, según la cual Nínive iba a ser destruida. Entonces los ninivitas hacen penitencia, y Dios los perdona. El Evangelio de Marcos muestra las primeras llamadas al discipulado, que hace Jesús. Se trata de dos pares de hermanos, que eran pescadores: Simón Pedro y Andrés, Santiago y Juan. Al escuchar la llamada de Jesús, ellos dejaron de inmediato las redes y su oficio en general, y siguen al Maestro. San Pablo dirige una primera carta a la comunidad cristiana de Corinto. No era precisamente esa comunidad la más querida del Apóstol, pues tampoco ayudaba la condición de aquella villa del Peloponeso. La llamada de Jesús a anteponer la salvación del alma sobre toda preocupación terrena, viene a concretarla San Pablo en decirles que, aunque dispusieran de muchas posibilidades en la tierra, deberían tener un modo de vida semejante al que tuvieran si no les sonriera tanto la vida. Viene a decirles que deben preocuparse más de la salvación de su alma que de todo lo que consiguieran lograr en la tierra.