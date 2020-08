Disconformidad en el ocio nocturno por las medidas anticovid-19

Desde la madrugada del domingo al lunes ningún local de Compostela abre sus puertas más tarde de la una, igual que en el resto de España. La norma, publicada por el DOG el sábado por la tarde, recoge las medidas decididas por Sanidad para intentar frenar los contagios que no han parado de crecer en las últimas semanas. El papel del ocio nocturno, y de la diversión de los jóvenes, fue directamente señalado por el ministro del ramo, Salvador Illa, en la rueda de prensa en la que anunció las normas.

Ruta, Casa das Crechas, Momo, Tarasca, Retablo, Albaroque o Atlántico son solo una pequeña muestra de los bares, pubs y discotecas de Santiago cuyos propietarios intentan estos días capear la situación cuando pensaban que lo peor ya había pasado. La Asociación que engloba al sector del ocio nocturno en la ciudad no ve justificadas estas medidas anticovid, las cuales considera desproporcionadas a la vez que pone en duda su legalidad.

En un comunicado difundido por la Asociación de Bares, Pubs y Discotecas de Compostela los afectados manifiestan su “absoluta disconformidad” con las medidas adoptadas por la Xunta de Galicia tras el requerimiento del Ministerio de Sanidad del Gobierno estatal. Por un lado, por el cierre total que supone que la mayor parte de pubs y discotecas no puedan permanecer abiertos más allá de la una. Por otro lado, porque este límite horario afecta en general a la mayor parte de bares y restaurantes con un horario que sobrepasaba esa nuevo límite. Por ejemplo, un restaurante en el que antes se podía realizar una reserva para una cena de grupo más allá de las once verá ahora cómo tendrá que reducir el tiempo que solían pasar los clientes de sobremesa, o bien establecer un nuevo límite en cocina. Otros locales, pese a ser bares y restaurantes, aprovechaban sus últimas horas abiertos para acoger a clientes que acudían a tomar algo.

Así, según denuncia la Asociación, es “inaceptable” la situación de inseguridad jurídica a la que consideran que se están viendo sometidos: “O sector asumiu en todo momento con responsabilidade e profesionalidade todas as medidas sanitarias que se nos impuxeron, e que son as máis estritas e restritivas que as de calquera outro sector”. Además, los hosteleros indican que los datos de pacientes en el área sanitaria de Santiago dan cuenta de que “no momento no que se ordena o noso peche a cifra de ingresados en UCI é de 0 pacientes”.

La agrupación de los locales nocturnos compostelanos insiste en que se están tomando decisiones arbitrarias sin tener en cuenta la realidad que se vive en la ciudad, y recuerdan que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ya ha puesto en cuestión la relación entre la expansión del coronavirus y el ocio nocturno. “Os nosos establecementos son espazos seguros”, insisten basándose en esos datos del área sanitaria durante el mes y medio que llevan abiertos.

A las normas que tienen que aplicar, se suma la incertidumbre por no saber cuánto tiempo permanecerán en esta situación: “Queremos facer notar tamén que a orde de feche e redución horaria, medidas máis restritivas que as que imperaban na fase 3, non vén acompañada de medidas de apoio nin de data de finalización”. Señalan que esto es especialmente delicado a la hora de afrontar la situación contractual de los empleados y que conllevará la pérdida de muchos empleos, así como el cierre de algunos locales. En este contexto, no descartan tomar acciones legales y piden al gobierno municipal y oposición que no sigan “en silencio mentres se ataca ao principal motor económico da nosa cidade sen motivo”.

HACE UN MES Y MEDIO la mayor parte de pubs y discotecas volvían a la actividad y su preocupación era, precisamente, la que se ha hecho realidad. Empresarios de diferentes establecimientos ponían de relieve que en ese momento los contagios eran bajos en Compostela, y temían que con la entrada de turistas las cifras se disparasen y se señalase al ocio. También mostraban su confianza en el comportamiento de la juventud, el cual esta Asociación no ha reprochado.