Disparidad entre hostelería y comercio

La ya popular batería de medidas del nuevo decreto energético también tendrán efecto sobre la hostelería y el comercio. En clave compostelana, este asunto ha generado, también, reacciones y opiniones encontradas. Mientras que para los primeros este plan no tendrá ningún impacto significativo, los segundos guardan ciertas preocupaciones acerca, por ejemplo, del apagado de la iluminación de escaparates, que podría favorecer a generar una cierta inseguridad o, incluso, los robos.

Así, medidas como el apagado de escaparates y el control de los termostatos entraban en vigor desde este mismo miércoles, aunque, con todo, aún no se aplicarán sanciones inmediatas a los establecimientos, que contarán con cierto margen para adaptarse al nuevo decreto.

Limitar las temperaturas, a priori, no representará un problema especialmente grande debido a las características del clima gallego. En verano, los propios termostatos no podrán rebajar los 27 grados, mientras que en invierno no podrán superar los 19.

En la hostelería, por ejemplo, José, de Casa Sixto, afirma que apenas conecta el aire acondicionado unas pocas horas al día y, ahora, optará por mantenerlo apagado y ventilar abriendo puertas y ventanas. Por otro lado, Manuel, del Bar Galeón, tomará una determinación similar. Su local no cuenta con puerta de entrada, sino que es un espacio abierto, por lo que apagará la climatización, ya que no quiere instalar una puerta corredera. Esto se debe a que el nuevo decreto contempla la necesidad de contar con un sistema de cierre de puertas para cuando la climatización de los establecimiento esté funcionando.

Dentro del comercio, por ejemplo, Alberto, propietario de Joyería Ultreia, señala que “se debería diferenciar un poco el norte del sur” en este sentido, ya que en verano, salvo excepciones, las temperaturas son más o menos agradables y en invierno “esto no es Siberia”, por lo que en su establecimiento no cuentan con calefacción.

“Normalmente aquí el verano no es tan caliente como ha sido este año. Usamos los ventiladores de manera excepcional. Estamos bastante concienciados con el medio ambiente y la ecología”, dice este. Con respecto a la iluminación, este afirma que ya acostumbraba a apagar el escaparate al cerrar a eso de las 21.30 horas, pero que unas calles más oscuras podrían conllevar mayores problemas de seguridad.

Sergio, de la joyería Vestopazzo, también defiende esta postura, afirmando que una mayor iluminación sirve, en cierto modo, como medio de disuasión ante posibles delincuentes. “No es la primera vez que nos han intentado romper los cristales. Aquí es la tercera vez que nos intentan robar y creo que apagar escaparates puede suponer un problema”, afirma.

Algo que también preocupa a Jorge, de Confecciones Riande, quien considera que la medida tendrá un efecto más negativo que positivo. “La Rúa do Vilar va a quedar prácticamente oscuras. Si queda todo oscuro, habrá algunos que aprovechen para robar, lo que conlleva menos seguridad”, afirmó este.

Con todo, existe también quien ve la medida con buenos ojos. Es el caso de Gerardo, de la óptica La Gafa de Oro, quien valora las medidas como “muy justas” y “razonables”, afirmando que el problema energético requiere de una acción colectiva y que todos “pongan de su parte” para reducir su consumo.

Lo mismo afirma Pablo, de la cooperativa Numax, que cuenta con librería y sala de cine. Este que considera que no es necesario tener “temperaturas gélidas” en la propia librería, aunque este tema sea más complejo respecto a la sala de cine. “Si está la sala llena puede hacer bastante calor y hay que controlar la temperatura para que la gente no se ahogue”. Sin embargo, afirma que acostumbra a apagar el escaparate cuando echa el cierre y considera necesario “tomar medidas energéticas” como vía para frenar los efectos del cambio climático.