Dolor por el óbito de Álvaro Castro Faya, antiguo valedor de Cantigas e Agarimos

Antiguo valedor de Cantigas e Agarimos, trabajador de EL CORREO GALLEGO y gran amante de Compostela y la Cultura, el inmenso corazón de Álvaro Castro Faya dejaba ayer de latir para siempre. La noticia de su óbito, a los 96 años, causó un profundo pesar en la capital gallega, donde era una persona muy querida y respetada. Deja una hija, Luisa Fernanda Castro Noya; y una nieta, Susana Díaz Castro. Aunque últimamente vivía en una residencia de mayores en Teo, donde estaba “encantado”, como declaró en una entrevista concedida a este periódico, Álvaro era compostelano de los pies a la cabeza.

En esa misma charla que mantuvo en marzo de 2021 con EL CORREO, rotativo en el que había trabajado de joven en talleres, confesaba que había nacido un Día del Apóstol de un Año Santo en la calle de la Senra; y que amor por Compostela y por la cultura gallega le venía de serie. Al preguntarle dónde había estudiado, la Guerra Civil y sus desgracias hacían acto de presencia para explicar el déficit de profesores que había y lo desamparados que se encontraban los niños de la época en cuanto a educación se refiere. A Álvaro le habían enseñado maestros de esos de toda la vida, de los que con cuatro mesas hacían de cualquier espacio una escuela. Mecánico para salir del paso, en Álvaro confluían dos pasiones por debajo del mono: la misa en latín, que con 95 años recordaba al dedillo, y la música tradicional.

Cantigas e Agarimos apareció en su vida por la puerta grande, bajo la propuesta de entrar como presidente para intentar reflotar la mala situación económica que esta atravesaba. “Cantigas e Agarimos desaparecía. Había muchísimos recibos sin pagar”, recordaba en la entrevista Álvaro, quien al frente de la agrupación decidió que cada actuación se cobraría como merecía un coro profesional. La aventura como presidente duró diez años, durante la década de los 70, por lo que coincidió con las bodas de oro de la agrupación hace cincuenta años, en 1971.

Para la ocasión reunió a 800 personas de diferentes asociaciones de música tradicional gallega, a las que juntó en una gran comida en San Francisco. Entre ellos, el Grupo de Zanfonas de Monforte; la coral De Ruada, de Ourense; el Orfeón Terra A Nosa, de Santiago; o el grupo Lembranzas Galegas, de Vigo. “Fue tremendo organizar todo aquello. No teníamos recursos, tuve que pedirle la madera a Finsa para montar el comedor en el patio”, recordaba en 2021. El éxito de la agrupación pronto se extendió fuera de nuestras fronteras, y de ello dan fe los viajes para actuar realizados a Argentina o a Uruguay. “Estuvimos en el Teatro Solís de Montevideo, en un momento en el que había toque de queda como ahora aquí. Terminamos la actuación a la 01.00 h de la madrugada, y para llegar allí pasamos por los soldados. Nosotros íbamos con las gaitas por plena calle principal de Montevideo y nadie se metía con nosotros, hasta parecía que nos escoltaban”, añadía, un hombre que siempre se entregó en cuerpo y alma a lo que le pidió la vida.

Con el orgullo de haber contribuido a poner en valor la música tradicional gallega, Álvaro seguía emocionándose hasta el final de sus días con sus recuerdos. Con una mente tan lúcida como la de la época de la que hablaba, ejemplificaba el tesoro que esconden los mayores de las residencias, tan castigadas desde que marzo de 2020 cambió nuestras vidas.

Confesaba que durante el confinamiento el móvil, Pasapalabra y la lectura de EL CORREO y de clásicos como el Quijote hacían que el tiempo le pasase más rápido: “La televisión no me entretiene, a mí lo que me gusta es la lectura”. Pero, sin duda, lo que más le gustaba era hablar y contar historias rescatadas de su buena memoria. Algunas más alegres y, otras, no tanto como la de los años que pasó al cuidado de su mujer, enferma de alzhéimer: “Fue algo muy duro, fui viudo en vida”.

Para concluir aquella larga charla de más de dos horas, Álvaro Castro animaba a todos a vacunarse después de su buena experiencia tras recibir las dosis oportunas. “Estoy mucho más tranquilo, me la pondría cuatro veces. Además, aquí casi nos hacen dormir con mascarilla, estamos muy atendidos”, incidía con humor este compostelano que hablaba del casco histórico de Santiago como una maravilla.