Don Bosco inicia a operación Quilo

Campaña. A Federación de Centros Xuvenís Don Bosco de Galicia (fedboscogal.org) organiza un novo ano a operación Quilo, que é unha campaña de recollida de alimentos e productos de hixiene coa que se pretende sensibilizar á cidadanía, en especial á xente moza, e conseguir recursos de primeira necesidade para as familias empobrecidas das nosas cidades. “Queremos”, din, “que nesta época en que a solidariedade e a atención aos outros está máis desenvolvida na sociedade, poidamos aportar o noso gran de area solidario”. A campaña, que se reinventa cada ano, busca que chegue un momento no que non sexa necesaria, sinal de que non haxa persoas que vivan en situacións desfavorecidas. ecG