¿Dónde están los doce patitos?

Hace unos días que los doce patitos que se habían convertido en la atracción estrella del estanque de la Alameda no se dejan ver. La razón es muy simple: el Ayuntamiento decidió retirarlos y enviarlos a una casa de acogida, al considerar que no era el mejor lugar para que los pequeños animales creciesen de una forma segura.

Así lo confirmó a EL CORREO GALLEGO la concejala de Bienestar Animal, Esther Pedrosa, que indicó “que las aves no van a volver al estanque”; y precisó “que se los llevó un particular y se van a dar en adopción”. La edil explicó que la decisión se tomó “porque en el estanque no estaban protegidos, porque pueden sufrir ataques de perros e incluso, a veces, de sus propios padres”, señaló.

Lo cierto es que el santuario Vacaolura publicó hace dos días en su página de Facebook un vídeo de uno de estos patitos agonizando. En el texto contaban que, desgraciadamente, el animal había muerto en casa de una persona que lo había recogido y pedían al Ayuntamiento que se retiraran estas aves de la Alameda, algo que finalmente ha ocurrido.

Esther Pedrosa señaló que los operarios municipales intentan picar los huevos de las patas adultas para que las crias no nazcan en los parques, pero a veces éstas los esconden entre la vegetación y es difícil encontrarlos.

La concejala descartó por completo la adquisición de más patos u otro tipo de aves como cisnes o pavos reales para la Alameda.

Por su parte, desde Vacaloura se han propuesto crear un censo de las aves de los parques de Santiago para lo que piden la colaboración de personas que están familiarizadas con ellas. Su intención es crear un apartado en su página web para que los vecinos informen de cualquier nueva introducción, animal enfermo, fallecido o nacido y otras incidencias. El objetivo es desarrollar un material en el que se pueda evidenciar cuál es la esperanza de vida de estos animales en los parques, las causas de sus muertes, y conocer el control de natalidad que se está haciendo, entre otros aspectos.

Con toda esta información la asociación afirma que “pondrá una denuncia por vía judicial al Concello para que tome cartas en el asunto de una vez por todas y les ofrezca una vida digna a esos animales y castigue duramente el abandono”, indicaron en su Facebook.

La mamá pata y sus doce crías habían sido el punto de atracción días atrás en la Alameda de la capital gallega. Turistas y compostelanos se asomaban a los pequeños puentes del estanque para disfrutar de esta singular familia.

