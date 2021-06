Dos clases de zumba inauguran la temporada de verano de las piscinas

Santiago. Desde ayer las piscinas de verano Fontes do Sar estarán a pleno funcionamiento en su horario de siempre, de lunes a domingo de once de la mañana a nueve de la noche, para que las personas que lo deseen puedan disfrutar del buen tiempo con todas las medidas de higiene y seguridad activas. El acceso es gratuito para abonados del Multiusos Fontes do Sar y C.D. Santa Isabel, mientras que los que no están inscritos en los centros tendrán que pagar la correspondiente entrada. Para celebrar el inicio de la temporada la piscina acogió ayer dos clases de Zumba a cargo de la instructora de los centros Ana Martínez por la mañana y la tarde.

En esta edición, al igual que en la anterior, los abonados contarán con una reserva preferente previa para asegurar la plaza en piscina, que podrán hacer de modo online desde el día anterior en la página web multiusos.net. Las personas no abonadas y las que aún siéndolo no hicieran reserva online, deberán pasar por la recepción de la instalación. El aforo del recinto está limitado al cincuenta por ciento y el de los vestuarios al 30 por ciento.▪