Dos peregrinos cubanos de Miami, deslumbrados tras finalizar la Ruta

Pablo y Julia son una pareja de 69 y 67 años, respectivamente, pertenecientes a la gran comunidad cubana de Miami, y que este verano prefirieron dejar de lado las playas de arena blanca y el glamour de esta célebre ciudad al sureste del estado de Florida y, en su lugar, echar a andar hacia Santiago.

Su ruta comenzó en Saint Jean Pied de Port, en Francia, el 17 de julio, para llegar en la mañana del jueves a la capital compostelana, donde acudieron a la célebre Misa del Peregrino. Con todo, si bien se trataba de la primera experiencia de Julia, en el caso de Pablo esta es ya su tercera vez en Compostela.

“Mi esposo hizo su primer Camino en 2017, y luego el segundo en 2019. Él me seguía comentando sobre esto y a mí, la verdad, me encantó la idea”, comenta Julia.

Preguntados acerca de cómo valorarían su peregrinación, les faltan palabras para describir la intensidad y las sensaciones de un viaje que no podrían haber disfrutado más, y que jamás olvidarán. Julia quedó prendada de todo cuanto fueron descubriendo a lo largo de sus etapas. “Fue increíble, no encuentro palabras. Los paisajes, la fauna, la flora... Astorga, por ejemplo, me gustó muchísimo”.

Julia señala cómo la sensación de ir descubriendo todos estos lugares, completando las etapas y realizando aquellas largas caminatas fue su motor para querer seguir adelante. Aunque, sobre todo, apunta a que la mayor motivación vino de su interior y de su fe. “Nunca pensé que estuviera capacitada para realizar un Camino así, no me preparé, pero Dios es tan grande y tan poderoso que me daba fuerzas para conseguirlo”, afirma. Efectivamente, destacan que su aventura no fue sencilla, pero que, ante todo, sin duda, el esfuerzo merece la pena.

De hecho, si algo tienen claro, es que repetirán la experiencia vivida lo antes posible. Quizás el año que viene y a través de alguna otra ruta. “Si Dios quiere, seguro que sí. Quizás hagamos el Camino Primitivo”, afirma Julia convencida, quien además apunta a que la fama del Camino alcanza ya a todos los rincones del mundo y, por supuesto, también a los Estados Unidos. “Ya era muy conocido pero, además, hace unos años se estrenó una película muy buena, The Way, que trataba sobre el Camino, por lo que mucha más gente pasó a conocerlo por eso”.

El filme, que vio la luz en 2010, está protagonizado precisamente por Martin Sheen, actor estadounidense de ascendencia gallega. Incluso, cosas del destino, las historias de Sheen y Julia tienen un importante punto en común: sus raíces gallegas, y es que la madre de Julia nació aquí.

De hecho, señala ella, este viaje también representa una suerte de reencuentro entre ella y sus raíces.

Ahora, aunque cansados por una peregrinación de más de un mes, planean extender su aventura y continuar descubriendo Galicia. “Continuaremos hasta Fisterra. También iremos a Muxía y a Ourense, donde nació mi madre”, afirma Julia, quien, por desgracia, sufrió en la tarde del jueves una pequeña caída por las calles de Compostela. Por suerte, todo se quedó en un susto y, sobre todo, no pudo empañar, ni mucho menos, lo vivido en este viaje tan especial para ellos.