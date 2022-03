Dous exreitores da USC, entre os novos socios de honra do Casino de Santiago

Santiago. O Casino de Santiago decidiu nomear socios de honra a Carlos Pajares e a Senén Barros, exreitores da Universidade de Santiago, e a Jesús García Rendo, presidente do Consello de administración da empresa Ulla-Oil, “pola súa colaboración e compromiso na construción dunha cidade máis grande e máis humana. Tamén recibirá este nomeamento Ramón Boullón, o dono do mítico bar Azul, que xa fora nomeado en novembro de 2019 pero non puido recibilo naquel momento.

Os catro recibirán este recoñecemento o día 14 de marzo no marco do acto de entrega do Premio Lorca, Guerra da Cal, Blanco Amor.. ECG