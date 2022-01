Doutor Maceira: plazo para solicitar a tarxeta de residente

parquin. A Concellería de Mobilidade e Seguridade Cidadá do Concello de Santiago anunciou a apertura do prazo para a solicitude de tarxeta residente na rúa Doutor Maceira: entre o 24 de xaneiro e o 28 de febreiro de 2022. A veciñanza que cumpra cos requisitos esixidos pola Ordenanza do sistema de ordenación en regulación dos servizo de aparcamento de residentes, poderá solicitar o distintivo a través da sede electrónica https://sede.santiagodecompostela.gal, ou presencialmente na Oficia de asistencia en materia de rexistro. REDACCIÓN