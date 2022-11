Dúas voces poéticas engádense ao Xardín das Pedras que Falan

O Xardín das Pedras que Falan, anexo a Fonseca, foi escenario onte da inauguración de dúas novas inscricións; nesta ocasión, na honra do poeta galego José Ángel Valente e do poeta sirio Adonis -quen estivo presente no acto-, dous autores que “comparten universalidade”, segundo destacou o alcalde. No acto de inauguración tamén contou coa presenza da concelleira de Acción Cultural, Mercedes Rosón; o reitor da USC, Antonio López; o poeta Claudio Rodríguez Fer, en condición de director da Cátedra Valente de Poesía e Estética da USC, e o propio poeta Adonis que se desprazou expresamente dende París, onde vive exiliado.

A tradución das verbas de Adonis recollidas na inscrición é “Cando o sol sae, a veces son eu a resposta”, unha afirmación en clave de grito vital. A segunda pedra gravada recolle a cita “Aquí -donde- todo lo borra el aire para siempre”, que pertence ao poeta natural de Ourense, Jose Ángel Valente.

Durante o evento, o primeiro edil puxo en valor as conexións entre Santiago e Siria “tanto ese Oriente próximo, ao que agora lle chamamos medio; como este Finisterre pertencemos ao antigo Imperio romano que deixou unha herdanza profunda tanto en Galicia como na propia Siria”.

Estas dúas novas pezas súmanse ás xa presentes nestes espazo. Ademais prevese que, coincidindo co 8 de marzo, Día Internacional da Muller Traballadora, se inauguren outras tres pedras con versos das poetas Olga Novo, Laura Pugno e Moon Chung Hee.