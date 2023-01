Dúo de inmovilizaciones al volante de madrugada

SUCESOS. Como se ha vuelto ya más habitual de lo que debería, la madrugada de la jornada de ayer mantuvo bien ocupado al Cuerpo de Policía Local de Santiago, cuyo parte de actuaciones dejó constancia de varias conductas incívicas a las que debieron dar respuesta, con especial hincapié en un dúo de inmovilizaciones al volante.

La primera de ellas tuvo lugar a la una en punto y tuvo como protagonista al conductor de un vehículo que fue sometido a un control de drogas en la rúa da Rosa, arrojando un resultado positivo y siendo denunciado administrativamente. Por si no fuera poco, cita el escrito, “proponse para sanción á Lei O. 4/15 por falta de respecto e consideración aos axentes”. No mucho después, a las 4.05 horas, la Policía inmovilizó a otro vehículo -este, una motocicleta- por carecer de seguro obligatorio, siéndole retirado el permiso de conducción a su usuario por no tenerlo canjeado. ECG