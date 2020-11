Dura crítica de Borja Verea ao Goberno central “ao non destinar nin un só euro dos orzamentos ao Xacobeo”

SANTIAGO. O deputado autonómico, Borja Verea, amosou hoxe no Parlamento de Galicia a súa preocupación pola postura do goberno central ante o Xacobeo 2021, destinando “cero euros” nun ano moi importante para as industrias turísticas, postura que calificou de “terrible declaración de intencións”.

Engadiu que denota unha “falla total de confianza” na nosa industria turística e hostaleira. Un grave erro se se ten en conta “a resistencia do noso sector” durante estes meses, cuns datos por riba da media estatal. Lembrou tamén a proposta presentada polo Grupo Parlamentario Popular, aprobado no Parlamento, no se que instaba ao goberno de Sánchez a baixar o IVE turístico ao 4%, petición que non tivo reposta por parte do Estado.

Verea Fraiz sinalou que o importante, ante esta grave crise e coas restricións enriba da mesa, é “acertar coas estratexias de saída”. Unhas estratexias nas que non pode implicarse só a Xunta de Galicia. A única solución é o rescate “como levamos dicindo nas últimos días” pero teñen que concienciarse todas as administracións: locais, autonómicas, estatais e europeas. Así, na súa intervención lembrou que no documento que fixo público o sector da hostalería “todas as administracións teñen a súa cota de responsabilidade”.

Así no caso dos concellos engadiu que non poden eludir o seu papel, con axudas directas, reducindo impostos e taxas como o IBI, e diferentes tributos sobre terrazas ou recollida de lixo, entre outros. Borja Verea destacou tamén as medidas anunciadas pola Xunta de Galicia, que poden chegar ata os 7.000 euros e que mobilizará todos os recursos orzamentarios que teña á súa disposición para salvar aos sectores máis afectados. Medidas inmediatas que requieren unha áxil xestión técnica para que podían chegar esas axudas canto antes.

O deputado popular pediu ao resto dos partidos unidade de acción, nun momento como o que se está a vivir, así “nolo está a pedir o sector e toda a sociedade galega”. Na súa intervención, o presidente popular compostelán aproveitou para trasladar todo o seu apoio, político e institucional a un dos principiáis motores económicos de Galicia.