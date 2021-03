Duras críticas de los artistas callejeros a la normativa provisional

Santiago. El colectivo Artistas de Compostela, del que forman parte muchos creadores y músicos que trabajan y actúan en la calle, está en pie de guerra. Y es que no están conformes con la normativa provisional de actividades artísticas, decretada la semana pasada por el edil de Mobilidade, Gonzalo Muíños.

Así denuncian que esta disposición “fue decretada sin tener en cuenta a los principales protagonistas y perjudicados del texto: los pintores, músicos y demás artistas”. El colectivo asegura que el “descontento y el desconcierto es general en nuestro gremio, puesto que la normativa provisional presenta medidas muy restrictivas (no con motivo de la crisis sanitaria), e incluso algunas de ellas son imposibilitantes para el normal ejercicio de las actividades”. Asimismo, consideran que “los músicos salen relativamente bien parados en el nuevo decreto, pero pintores, fotógrafos y mimos son totalmente vapuleados por los epígrafes de la norma. Creemos que los responsables de la elaboración del nuevo texto desconocen la realidad del desempeño de nuestras actividades”, aseguran. En su opinión, consideran que el “Concello, previa obtención de licencia, nos obligará a ejercer la mendicidad con nuestras creaciones”. Además, “prohíbe tener elementos de trabajo esenciales como una pequeña mesa. Sin embargo, se permite la instalación de paneles, no recomendables porque pueden producir accidentes debido a las rachas de viento”. Critican que se penalice y denieguen solicitudes “si no acudimos a exponer, y no tenemos justificación”, así como el catálogo definido de trabajos artísticos aceptados, que califican de restrictivo, porque solo admite retratos, caricaturas y paisajes. Solicitan una reunión con Gonzalo Muíños. s.cuiña