Duro ataque de Rueda contra os grupos que alentan a turismofobia

O vicepresidente primeiro da Xunta, Alfonso Rueda, rexeitou onte no Parlamento campañas contra o Ano Santo e o turismo como Rachemos co Xacobeo. Nunha resposta parlamentaria en relación con esta iniciativa, Rueda avogou por evitar a turismofobia e escoitar ao sector, “que tan mal está a pasalo coa pandemia”.

Ademais, chamou a atención sobre o dano que este tipo de manifestacións poden ocasionar non só á hostalería e ao turismo, senón tamén á marca Galicia e, por extensión, a todos os galegos. Por iso, subliña, os promotores “deben retractarse publicamente, algo que non fixeron”.

Rueda lembrou que o Camiño de Santiago e as peregrinacións a Compostela son un fenómeno universal que viviu momentos máis ou menos álxidos ao longo da súa historia, pero que desde que se puxo en marcha o Plan Xacobeo, impulsado polo goberno de Manuel Fraga no 1993, convertérase nun impulsor dos fluxos turísticos que situou a Galicia no mapa mundial, e que por iso a Xunta confiaba tamén no Xacobeo como motor da recuperación económica de Galicia logo da pandemia. “A proba está en que ao longo desta semana acadaremos os 35.000 peregrinos no que vai de ano, augurando un segundo semestre esperanzador”.

Con este obxectivo, a Xunta “leva traballando con axudas e rescates ao sector e con campañas como Camiña a Galicia ou o seguro coronavirus, iniciativas deseñadas en torno a un dobre Ano Santo que seguramente terá un efecto multiplicador, como todos os encontros co fenómeno xacobeo vividos nas últimas décadas”. De aí que, indicou Alfonso Rueda, se traballe non só nesta dobre cita, senón “nas oportunidades que ofrece un decenio marcado por tres anos santos consecutivos”.

E tamén destacou que os grandes beneficiados deste esforzo conxunto, sempre da man do sector, son todos os galegos. É por isto polo que animou a desterrar entre todos a turismofobia e a colaborar na promoción dun modelo turístico seguro e de calidade.

Precisamente o sector turístico e hostaleiro é un dos que se atopa máis expectante ante a segunda metade do verán e a escalada de contaxios que derivaron na quinta vaga da pandemia. Aínda que as cifras ata o de agora son relativamente boas e invitan a ter certa esperanza, as novas limitacións que os países da Unión Europea están a implementar poderían complicar a situación, xa delicada de por si. Campañas como Rachemos co Xacobeo non é que non axuden a mellorar o panorama, senón que segundo o vicepresidente, empeórano.

Ademais, Rueda quixo facer un chamamento a todos os galegos para intentar evitar a turismofobia e remar todos na mesma dirección para que, co apoio do sector e grazas aos beneficios da vacinación, Galicia poida celebrar da mellor forma posible o dobre Ano Santo e, en xeral, a década xacobea.