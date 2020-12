“É máis que un xornal, representa un espírito de resistencia que é común”

Nun acto no que se entregou un premio á Excelencia Empresarial, o alcalde de Santiago quixo salientar que EL CORREO GALLEGO representa moito máis que unha empresa: “É máis que un xornal, representa o espírito de resistencia que é común a toda a comunidade galega”, afirmou o alcalde. Neste sentido, salientou o papel do director de EL CORREO, José Manuel Rey, “polas súa capacidade de contaxiar o empuxe e as ganas de continuar” a todo a plantilla. “Agora mesmo este sector vive un momento moi delicado, pero a min gústame dicir que non hai mal que por ben non veña”, afirmou o alcalde en referencia aos saltos e transformacións sociais que veñen despois das etapas máis críticas. “Un deses saltos é o da dixitalización en todos os ámbitos”, engadiu.

Con base en Santiago, o xornal actúa de relator da vida da cidade, polo que “é parte inseparable dela dende 1938, Santiago sería unha cidade máis pobre sen el. Calquera cidade cun medio de comunicación propio é máis cidade que unha que non o ten”, proseguiu o representante municipal. Sánchez Bugallo comprende o xornalismo local como unha plataforma de visualización das aspiracións dos cidadáns da contorna.

Nesa defensa do xornalismo de proximidade realizada, o alcalde pediu que non se renuncie a un “elemento fundamental da nosa cultura” como é a prensa escrita. Por iso resaltou a importancia do xornalismo rigoroso “neste mundo de noticias falsas é imprescindible a diferenciación entre información e opinión”. Sen ser axeno á situación financieira do grupo EL CORREO, Sánchez Bugallo reiterou o compromiso de colaboración do Concello co seu xornal “cun apoio moral que continuará sen dúbida algunha ante as inquedanzas que presenta o grupo de comunicación”.

Para finalizar, dirixiuse aos traballadores para agradecer a labor realizada a diario e para mandar todo o ánimo posible. Do mesmo xeito, resaltou a labor de defensa da cidade que realiza o Club Financiero de Santiago, “e a implicación social do empresariado”.