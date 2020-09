“É unha mágoa ter que marchar cando vai comezar o curso”

Antes de dar el salto a la política gallega tras un año de gobierno en Raxoi, la concejala Educación, Mocidade, Igualdade e Políticas Lingüísticas, Noa Díaz, realizó ayer un balance de su gestión. Aunque su renuncia como edila se formalizará en el pleno extraordinario que tendrá lugar mañana, quiso iniciar su intervención con un mensaje de agradecimiento “a todo o persoal técnico que formou parte dos catro departamentos”. “Cando cheguei a este posto dende o meu traballo como xornalista na Universidade traía unha lista inmensa de retos, de proxectos, ordenados por prioridades”, señaló Díaz, que lamentó “non ter tido tempo para levalos todos a cabo, e inda por riba nos sobreveu a pandemia que o mediatizou todo”.

Durante la rueda de prensa de despedida, también realizó un repaso de las actuaciones de cada uno de los departamentos. “En Lingua démoslle un forte impulso ao Programa Apego, con múltiples actividades para os máis pequenos ou cursos de acollemento lingüístico para persoas estranxeiras”, destacó.

Asimismo, de lo que más orgullosa se siente “é de dar o pulo definitivo para a mellora e acondicionamento dos locais de ensaio e da Nave da Almáciga”. “Puxemos moito empeño para, en canto estivese dispoñible a partida orzamentaria, comezar coas obras para que a xente nova poida saír canto antes do estadio de San Lázaro e gozar dese novo espazo”, incidió.

Mientras, en materia de igualdad, la concejala destacó “a labor que diariamente realiza o equipo do CIM asesorando e acompañando a mulleres e que, como xa dixen, reforzaron durante a pandemia”.

En el ámbito de la mujer, Noa Díaz hizo hincapié en la materialización de la entrada del Concello en el sistema Viogen, “para o que teño que agradecer a motivación e empuxe da Policía Local”; la puesta en marcha del Consello Municipal da Muller, “en breve”; y la organización de los actos del 25-N con la campaña Compostela en Negro.

En el campo de las políticas LGTBI, destacó las acciones de visibilización, “aínda que estabamos traballando moi ben antes da pandemia noutros proxectos de maior calado en colaboración co colectivo da cidade”.

En el ámbito educativo, Noa Díaz subrayó que “é unha área moitas veces ingrata, outras gratísima, pero cando aparece unha pandemia destas características, e nos colle a todos por sorpresa, non é doado nin tomar decisións nin organizar cuestións que afecten a tantísimas familias e que requiren dunha colaboración institucional inxente e transversal”. Y añadió: “A maior mágoa que levo é ter que marchar a 4 de setembro, cun curso moi complexo e a seis días de comezar. Levamos traballado moitísimo estes últimos meses, e o último que quixera é que todo ese esforzo caera en saco roto ou mesmo que a cidadanía non soubese de todo ese esforzo, fundamentalmente dun equipo de mulleres que diariamente se deixan a pel no edificio do Cersia”.

Por último, quiso destacar que durante su etapa en Raxoi, “lanzamos o contrato do servizo de comedor e madrugadores, o da Ludoteca de Fontiñas, é inminente o da Escola Municipal de Música e está moi avanzado xa o de Conserxería e Limpeza”.