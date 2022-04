Eagles of Death Metal volarán sobre la Capitol en la noche de este sábado

Santiago. La banda californiana Eagles of Death Metal estará este sábado, 23 de abril, en Santiago de Compostela como parte de su gira europea The 24th Anniversary Tour: One Shot of EODM Will Cure Any Virus; la cual arrancaron en el pasado mes de marzo y que sirve de celebración a sus 24 años de trayectoria. El concierto, que rendrá lugar en la Sala Capitol de Santiago a las 21.00 horas, está incluido dentro del Ciclo Xacobeo Importa, que traerá a lo largo de 2022 a más de una decena de artistas y grupos de calibre internacional a diferentes ciudades gallegas. Las entradas para la sesión ya se encuentran a la venta en Ataquilla.

ESCENA. Con cuatro álbumes de estudio publicados a sus espaldas, Eagles of Death Metal es una banda de hard rock potente y con un directo incendiario. La formación, nacida en 1998 de la mano de Jesse Hughes y Josh Homme (Queens Of The Stone Age), vuelve a los escenarios europeos tras dos años de parón a causa de la pandemia y, hace más de seis años, sufrir uno de los atentados terroristas que tuvieron lugar en París el 13 de noviembre de 2015, cuando se encontraban dando un concierto en la sala Bataclan.

La banda se completa en directo con Jennie Vee (bajo, coros), Josh Jové (guitarra) y Jorma Vik (batería), y todos ellos están deseando volver a los escenarios europeos. En palabras del propio Jesse Hughes, “un rockero necesita salir y tocar. Tengo la sensación de llevar años encerrado. Pero, Europa, descuidad: ¡vamos a recuperar el tiempo perdido!”

XACOBEO. Con motivo de la celebración del Año Xacobeo 2022, el ciclo Galicia Importa se transforma en el Ciclo Xacobeo Importa. En su 11º edición, y asentado como uno de los ciclos de conciertos internacionales de mayor referencia que se han desarrollado en Galicia hasta la fecha, presentará de nuevo una propuesta musical conformada por artistas de referencia que recorrerán, durante este año, las principales capitales gallegas. Ya están confirmados los conciertos de White Lies y Charming Liars, también en Santiago, el 15 de mayo; The James Hunter Six en Ourense, el 28 de mayo, en Vigo, Pat Metheny, el 17 de junio; Marisa Monte, el 26 de junio; y Leon Bridges, el 10 de julio; y Jacob Collier el 27 de julio, en Santiago. P. Baamonde