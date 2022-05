Eiré presenta en la Feria del Libro su novela ‘Ausentes’

FIRMA DE EJEMPLARES. Hércules de Ediciones está participando muy activamente en la Feria del Libro de Santiago, que se realiza en el paseo central de la Alameda. La editorial que preside Francisco Rodríguez Iglesias, está organizando firmas de libros y presentaciones de sus últimas novedades. El lunes tuvo lugar la firma de ejemplares de ¿Qué tienen que ver las vacas con el cambio climático?, a cargo de su coautora Luisa Martínez Lorenzo. Y ayer fue el turno de la novela Ausentes, de Afonso Eiré, quien firmó libros acompañado por el editor en la carpa de actividades. Hoy tendrá lugar la firma de ejemplares de Emilia Pardo Bazán y Galicia, con su autor, José María Paz Gago, a las 18.00 horas, en la caseta de la librería Cortizas. Por otro lado, para mañana está programada la firma de 7 hierbas mágicas, de sus autoras Rosalía Bermúdez y Nanda Cabaleiro, a las 18.00 horas. También en la caseta de la librería Cortizas. Asimismo, tanto el sabádo 7 de mayo como el domingo 8 habrá más presentaciones, a las que acudirán autores. En cuanto a su novela, Afonso Eiré explica que Ausentes “é o libro global da nosa emigración. Non só son as historias dos que marchan aos distintos países de América, de Europa ou do estado español, senón tamén dos que quedan. Todos sofren de Ausencia. O retrato dos esquecidos, dos que triunfaron, dos que quedaron na diáspora e dos que regresaron, ricos ou pobres”. ECG