Ejemplos de éxito en el Foro Talentia

Ocho grandes emprendedores y ejemplos de éxito en nuestro país se darán cita esta mañana en Foro Talentia Summit’21, el evento central de la feria, para exponer a los jóvenes asistentes su receta para triunfar en el mundo actual. Referentes de prestigio en áreas como marketing, formación, nuevas tecnologías, retail y deporte, entre otras, formarán parte del mayor encuentro de talento y empleo. La cita tendrá lugar en el Edificio Fontán, de la Ciudad de la Cultura, desde las 9.00 y hasta las 13.30 horas, y también se podrá seguir por streaming.

Recuperando el formato presencial, acompañando a los grandes talentos, presidirán la actividad institucional Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia, Pilar Alegría Continente, ministra de Educación y Formación Profesional del Gobierno de España y Xosé Sánchez Bugallo, alcalde del Concello de Santiago, encargados de abrir esta gran jornada matinal.

El acto llega tras los cuatro primeros días de una feria en la que se ponen en juego hasta novecientas vacantes laborales en empresas de múltiples ámbitos, radicadas especialmente en Galicia. Tras los primeros contactos directos entre los buscadores activos de empleo y los responsables de las compañías, los cientos de asistentes que se darán cita esta matinal en el auditorio del complejo arquitectónico podrán conocer de primera mano las claves para salir adelante en un momento de gran incertidumbre para muchos jóvenes.

Entre los ponentes destacan David Meca, 28 veces campeón del mundo de natación; Pau García Milà, emprendedor de éxito y condecorado con el premio Innovator of the Year de la prestigiosa revista MIT Technology Review; y Elena Gil, Global Director of Product and Business Operations - Telefónica IoT & Big Data.

Acompañándolos estarán también Nancy Villanueva, CEO Iberia & Middle East de Interbrand; Carlos Ezquerro, CEO de Netex Learning; Clara Jiménez Piñar, directora de Innovación Accenture, Spain Innovation Lead; Irantzu Díaz, Market Manager de IKEA en Galicia; y Emilio Froján, CEO & Co-founder de Velca.

Los relatores, del más alto nivel, están especializados en ciencia, tecnología, ingeniería, educación o economía, sectores en los que la demanda de nuevos talentos se hace muy acuciante en estos momentos. Especialmente destacable es el caso del mundo de las TIC, donde se requieren perfiles muy concretos de manera inminente, lo que queda patente en las más de treinta compañías que participan en este gran certamen.

Sus declaraciones, además, servirán para dimensionar el papel de los recién titulados en el mercado laboral, ya que la gran mayoría de participantes están en edades comprendidas entre los veinticinco y los treinta cinco años.

Asimismo, al reconocido prestigio empresarial, se sumará también el talento artístico, a través de la música del pianista Javier López Jorge, acompañado de María Victoria Jericó como vocalista y Millán Abeledo Malheiro al violonchelo.

La importancia de esta cita, que estará conducida por la presentadora gallega Yolanda Vázquez, queda patente, como en pasada ocasiones, en el amplio interés que ha suscitado entre el público general, ya que las últimas plazas disponibles se han completado en la jornada de ayer.

Las conferencias supondrán, por lo tanto, un impulso para las numerosas actividades que se desarrollan durante la feria, con hasta quince mil plazas disponibles (dos mil de ellas en formaciones o certificaciones profesionales). Por el momento, ya se han concertado más de quinientas entrevistas por video-llamada y se han intercedido unos seiscientos currículum vitae, cifras que seguirán en aumento hasta la finalización de la cita, prevista para el próximo 26 de noviembre.

El objetivo final es el de conseguir la mayor tasa de colocación posible, ya que las firmas participantes “tienen ganas de cubrir las vacantes que presentan”, explicaba hace unos días Xavier Ferreiro, técnico de Empleo del Concello, en declaraciones a EL CORREO GALLEGO.

En este sentido, Talentia destaca por su capacidad para acercar a un gran número de perfiles diferentes a las firmas presentes, unas cuotas que multiplican ampliamente las redes tradicionales, como son los alumnos en prácticas desde los centros de formación. “Aquí las posibilidades para ambas partes son enormes”, concluyen los organizadores.