“El Año Santo debe ser un hospital de campaña para los necesitados”

Santiago. El arzobispo de Santiago, monseñor Julián Barrio, inauguró ayer la VIII edición del Congreso de Acogida Cristiana en los Caminos de Santiago, un acto en el que estuvo acompañado por el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda; y por el deán de la Catedral, Segundo Pérez.

En su conferencia inaugural, monseñor Barrio recordó la inminencia de la celebración del Año Jubilar Compostelano y dijo, en alusión a la situación de crisis provocada por el covid-19, que “por eso, más que nunca en este Año Santo, la Iglesia habrá de ser ese hospital de campaña que ya nos señaló el papa Francisco, para remediar la penuria de quienes más están siendo golpeados por la crisis social, y también para seguir promoviendo una cultura de la responsabilidad abierta a la trascendencia, esto es, una ecología integral”, indicó.

“Que nuestra fe como la del joven Apóstol Santiago se revitalice para avivar nuestra inteligencia y todas nuestras capacidades. Que libere nuestra creatividad para reconstruir nuestras sociedades y nuevas relaciones económicas que no hipotequen el desarrollo que necesitan”, dijo.

El arzobispo añadió que “en medio del coronavirus, ante todo, es necesario poner sensatez en nuestros discursos y no dejarnos cegar por la inmediatez de una situación que no es, ni mucho menos, ni la primera ni será la última vez que sucede, pero hemos de tener cuidado en que la pandemia no se lleve consigo, junto con tantas vidas y la confianza en las relaciones humanas, también nuestra capacidad de pensar racionalmente”.

En opinión de monseñor Barrio, “es verdad que con todo el sufrimiento que nos rodea, no sólo físico sino también espiritual psicológico, puede verse como insignificante el problema de cómo afrontar nuestra celebración, vital y pastoral, del Año Jubilar compostelano, pero es algo que habremos de tener en cuenta, pues no sabemos en qué tiempos ni en qué modos podremos ir recuperando una vida que probablemente no podrá ser nunca igual a la que teníamos hasta ahora”.

Por su parte, Rueda apostó por seguir promoviendo los valores espirituales del Camino de cara al Xacobeo y recordó que Galicia es un destino seguro, “como muestra la mayor resistencia del sector turístico este verano”. ecg