El anticiclón reaviva Compostela

Las venas del casco antiguo recuperan su flujo primaveral y el borboteo de la gente paseando sobre el adoquinado de piedra mientras el sol les baña la piel. Las calles ya no huelen a piedra mojada y humedad, sino a los platos tradicionales que hierven en las cocinas de los restaurantes.

Las caras de los turistas vuelven a mirar estupefactas la postal histórica de la línea del horizonte santiagués, donde se alza colosal y majestuosa la catedral. Mientras, el Obradoiro semeja vivir un eterno 25 de julio en el que los peregrinos, exhaustos e incluso tirados en el suelo, miran sonrientes el lugar de descanso del apóstol Santiago.

A pesar de las bombas sobre Kiev, la pandemia, la crisis económica y la desesperanza generalizada, la ciudad revive amparada en un anticiclón que la protege de las bajas temperaturas.

También hay sitio para el talento estos días. La creatividad se abrirá camino en la capital gallega a través de proyectos como el Festival Atlántica, que traerá a más de 20 artistas con motivo de la celebración del Día Internacional da Narración Oral.

La expresión de humanidad más antigua de la historia será puesta en valor a través de un recorrido con cuentos orales por las bibliotecas, teatros y auditorios de Santiago de Compostela, Pontevedra, A Coruña, Marín, A Laracha, Narón, Culleredo, Portonovo, Cangas, Alfoz, Soutomaior, Oleiros, Fene, Brión, Ribeira y Ourense.

Igualmente, los festejos dieron inicio ayer, con la repartición de un manifiesto elaborado por Antonio Reigosa en el que busca dar la relevancia que se merece a la narración en vivo de las historias.

Entre los artistas participantes figuran: Vero Rilo e Penadique, José Luis Gutierrez ‘Guti’, Erica González, Raquel Queizás, Dani Blanco, Cristina Collazo, Charo Pita, Pablo Díaz, Atenea García, Celso F. Sanmartín, Anxo Moure, Servando Barreiro, Ramiro Neira, Larraitz Urruzola, Mirari Urruzola, Cris de Caldas, Iseo a Moura, Candido Pazó, Quico Cadaval, Sole Felloza, Paula Carballeira, Tarabelos, Pavís Pavós, Baobab, Migallas e Polo Correo do Vento.

abastecimiento. El ambiente y el arte animan la ciudad, pero no hay nada más satisfactorio que ver como la plaza de abastos esquiva, a pesar de las dificultades, el desabastecimiento que ocupa todas las portadas estos días.

Los vecinos, visitantes y curiosos que copan a menudo la plaza siguen encontrando en ella los productos de calidad que los llevan a escoger comprar allí.

Los pescados y mariscos de la ría así como la carne y las verduras siguen llegando sin problemas a los puestos de venta.

Lo único que sigue escaseando en algunos supermercados de la capital es el aceite de girasol, aunque no es el caso de todos los negocios. De la misma manera, alimentos no perecederos como la pasta o las verduras en bote no abundan en algunos establecimientos como consecuenci de la compra compulsiva por parte de algunos consumidores.