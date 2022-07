El arzobispo ratifica a Carlos Juiz Díaz al frente de Cáritas

Santiago. El arzobispo de Santiago, monseñor Julián Barrio, acaba de ratificar la elección de Carlos Juiz al frente de Cáritas Interparroquial de la ciudad. Sustituye en la dirección a Luis Calviño, recientemente fallecido. “Asumo la dirección con mucha ilusión y agradecimiento por el apoyo recibido, porque ya con Luis habíamos configurado un gran equipo. Tengo nuevos proyectos con la intención de dar continuidad a la labor inteligente y eficaz de mi predecesor en el cargo”, manifestó.

Carlos Juiz Díaz (O Incio, 1959) es un prejubilado de banca que se había incorporado a Cáritas en 2017 de la mano del entonces director, José Antonio Beiroa. “Mi intención es prestar la máxima atención a los niños y al programa de empleo. Los niños son el futuro y en cuanto al empleo, nuestra principal misión es procurar la autonomía de la persona, algo que solo se puede conseguir si tienes un trabajo que te permita ser libre. También reforzaremos el programa Familia abierta, creado por Luis, porque la soledad es una de las pobrezas de la sociedad actual”, tal como advierte Juiz.

Las colonias de Arnela son la actividad estrella del verano. Participan alrededor de 250 chavales, que están atendidos por cincuenta monitores voluntarios. “A nuestros voluntarios no me canso de darles las gracias, es encomiable que gente joven sacrifique un montón de su tiempo para hacer esta labor. Por cierto, en septiembre tributaremos en Arnela (Porto do Son) un homenaje póstumo a Luis Calviño, porque siempre fue su niña bonita”, según destaca el nuevo director de la Interparroquial. REDACCIÓN