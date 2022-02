El Barrigola, primer negocio que acepta el pago con criptomonedas

Santiago se suma a la ola de las criptomonedas, una modalidad de pago y cobro que ha llegado, sin duda, para quedarse. Hasta diez tipos diferentes de las monedas virtuales, a partir de este lunes, podrán ser utilizadas para abonar la cuenta en el restaurante Barrigola, situado la Avenida de Ferrol, un local pionero en el uso de este sistema, ya que es el primer negocio de la ciudad que las acepta para las transacciones con los clientes.

“Este es un mercado presente. No sé hace buscando una rentabilidad alta, sino como un servicio más que ofrece la empresa para las personas que si se están incorporando a este mundo. Es un servicio pionero en la ciudad, que llegará a un colectivo mayor o menor, una apuesta para una demanda que está por descubrir”, remarca Carlos Noya, gerente del restaurante en declaraciones a EL CORREO GALLEGO.

Para llevar a cabo este proceso, el pago funcionará como una especie de código QR, un sistema de códigos en los que el consumidor emplea su criptomoneda, la aplicación realiza la conversión automática del valor (en relación con el euro) y esa cantidad se transfiere al local. A partir de ahí, el propietario puede acumular ese dinero virtual o pasarlo a la cuenta.

En todo caso, a pesar de que desconoce la aceptación que podrá tener, advierte que “en el volumen total de facturación no será una cuantía muy importante”. El empresario considera que si habrá una curiosidad por este tema, porque así se lo han trasladado bastantes clientes, pero no será para algo diario. “No dejamos de ser un escenario en el que la gente expresa sus tendencias o modas”, cita.

De este modo, el establecimiento de la capital gallega se adelanta a una costumbre que va en aumento en el último año y que se consolidará en el futuro. “No sé en que plazo, pero creo firmemente que en los próximos cinco años la incorporación del mercado crypto como forma de pago será exponencial, porque todos los países ya lo están haciendo. No deja de ser la expansión de un activo a nivel mundial y nosotros lo aprovechamos para sumarlo a la oferta de la ciudad”, detalla el propietario.

En esta línea, Ucrania incluyó esta semana el bitcoin (la estrella de este mundo) como moneda oficial para pagos, una demostración más del potencial que tienen. Con todo, su implementación en España dependerá de la consolidación de estos activos. “Cuanto más populares sean, habrá más uso, pero no deja de ser un juego de confianza. Al igual que los euros pierden valor con el paso del tiempo, esta también es una cuestión de confianza, de mirar los mercados”, explica.

Por el momento, en Galicia, el impulsor de esta gran novedad en Santiago sólo tiene constancia de un local en Vigo que ya haya arrancado también con este modelo comercial. Aun así, este procedimiento sí que resulta más habitual en otras grandes ciudades del país. Con todo, se demuestra que esto es algo por desarrollar y en el que quedan muchas etapas por superar.

En cualquier caso, cabe destacar la propuesta lanzada, una decisión pionera y que aportará un nuevo atractivo al sector hostelero de Compostela.

CONOCEDOR DEL MUNDO CRYPTO. Para decidirse a implantar esta particular iniciativa, Carlos Noya ha estudiado muy a fondo este mundillo. El hostelero, como ha confirmado a este medio, lleva cuatro años inmerso en él, por lo que “sin ser un experto, no me resulta un territorio desconocido”.

Por esta razón, a mayores del negocio, ha creado una empresa para el videojuego Axie Infinity, un juego en la red, al estilo Pokémon, de comercio y lucha que permite a los jugadores recolectar, criar, luchar e intercambiar criaturas conocidas como Axies, que se digitalizan como NFT (un tipo de criptomoneda).

“Se trata de un mercado incipiente, sujeto a futuras regulaciones y estamos estudiando la posibilidad de implantarlo en las instalaciones del local en un futuro, para que los usuarios jueguen aquí. En todo caso, llevamos con él desde agosto y está funcionando muy bien”, concluye.