El BNG, a pie de calle para recoger firmas en busca de la mejora de la sanidad pública

Santiago. El BNG organiza una serie de recogidas de firmas de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para dar a conocer y corregir las carencias que denuncian en la gestión del servicio gallego de salud después de que la Xunta lleve “anos recortando e desmantelando os recursos da sanidade pública galega, coa finalidade de reducir gasto e de favorecer a sanidade privada”, aseguró ayer la portavoz del grupo, Goretti Sanmartín, a los medios de comunicación durante el acto de recogida de firmas en la Plaza de Abastos.

Así, el BNG puso en marcha esta iniciativa que pretende reivindicar que la salud es un derecho básico y fundamental que debe contar con recursos humanos y económicos por parte de las instituciones para que asegurar que sea eficaz y universal. En esta línea, desde el grupo denuncian que “os responsables do Sergas son incapaces de planificar e de xestionar de xeito adecuado a atención primaria” y achacándolo a “unha política do PP na Xunta para impulsar os recortes no sistema sanitario para deteriorar o público e incrementar o negocio privado, un feito que pon no límite a saúde das persoas”.

Dado que, recuerdan a través de un comunicado, la atención primaria tiene 47 millones menos de presupuesto que en 2009 y Galicia supone la cuarta comunidad con menor inversión en sanidad del Estado español, “desde o BNG, comprometémonos a reclamar 200 millóns de euros máis nos Orzamentos da Xunta para 2023”, indicó su portavoz, añadiendo que “a veciñanza de Santiago vese afectada directamente polas reducións de persoal, pola prioridade pola consulta telefónica por riba da presencial, polas dificultades para contactar cos centros de saúde e de conseguir cita”. “Isto”, incidió, “impide o acceso normal á asistencia sanitaria e provoca a creación de listaxes de agarda inaceptábeis e unha continua derivación a centros privados” recordando que, cuando unha persoa que derivan a centros privados escoge operarse en uno público, la demora puede ser de más de un año.”

FALTA DE PEDIATRAS Y MATRONAS. “Temos como exemplo a falta de pediatras no centro de saúde das Galeras a tempo completo, que agora está en horario compartido con Val do Dubra, e durante o verán, tampouco se cubriron as vacacións do pediatra do centro de saúde de Conxo”, explicó Goretti, que continuó relatando que la existencia de una única matrona para atender los barrios de Conxo, Galeras y Vite provoca que se demoren las citas de las mujeres embarazadas que se deben hacer en semanas concretas del período de gestación.

A consecuencia, aseguró, el personal sanitario está sometido a una situación de presión, inestabilidad y precariedad incompatibles con una atención de calidad, ya que es fundamental incrementar el personal médico, de enfermería y administrativo de los centros de salud y organizar bien los planteles, incorporando nuevas categorías profesionales a los equipos como psicología, fisioterapia, atención temprana y logopedia para desmedicalizar la atención y ofrecer una asistencia integrada.

Así, Goretti Sanmartín explicó que “o BNG sae á rúa e aprecia unha gran receptividade da xente para asinar e poder ter unha sanidade á altura do que Galiza no seu conxunto e Santiago merecen”. ECG